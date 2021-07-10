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Nurseli İdiz'den çarpıcı botoks itirafı!

10.07.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Nurseli İdiz, yakında çekimlerine başlanacak komedi filminin senaryosuna çalışırken Nişantaşı’ndaki bir kafede görüntülendi. Estetik takıntılı bir kadını canlandıracağını ifade eden İdiz, botoks açıklamasıyla dikkat çekti.

Nurseli İdiz'den çarpıcı botoks itirafı!

Estetik takıntılı bir kadını canlandıracağını ancak kendisinin hiç estetiği olmadığını söyleyen İdiz “14’ünde başlayacak çekimler İstanbul’da, bugün provamız vardı zaten. Gonca Vuslateri'yle oynayacağız. Biraz rol yapmayı seven, estetiğe çok düşkün bir kadını oynayacağım. Benim tam tersim. Göğsünü yaptırıyor, suratını yaptırıyor öyle bir tip" dedi.

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"TRAKYA GENİM VAR, BOTOKSA GEREK YOK"

Sözlerini sürdüren usta oyuncu, "Ben doğalımdır. Botoks yüzünden ifade kaybı oluyor, o yüzden hiç yaptırmadım. Hem Trakya genim var, botoksa hiç gerek yok” diye konuştu.

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"ÇOK SAMİMİYETİMİZ YOK"

İdiz, geçtiğimiz yıl son anda kadrosunda olduğu bir filmden Uğur Yücel’in kendisini istemediği için ayrıldığı iddialarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Evet öyle bir şey oldu, Uğur'dan mı kaynaklı başkasından mı bilmiyoruz, zaten filmden de haber yok. Akıbeti ne olacak bilmiyorum.

Çok samimiyetimiz yok, görüşmedik ama ‘Benimle alakası yok’ demiş. Sebebini bilmiyorum.”

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Nurseli İdiz
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