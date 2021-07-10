Nurseli İdiz'den çarpıcı botoks itirafı!

Estetik takıntılı bir kadını canlandıracağını ancak kendisinin hiç estetiği olmadığını söyleyen İdiz “14’ünde başlayacak çekimler İstanbul’da, bugün provamız vardı zaten. Gonca Vuslateri'yle oynayacağız. Biraz rol yapmayı seven, estetiğe çok düşkün bir kadını oynayacağım. Benim tam tersim. Göğsünü yaptırıyor, suratını yaptırıyor öyle bir tip" dedi.

"TRAKYA GENİM VAR, BOTOKSA GEREK YOK"

Sözlerini sürdüren usta oyuncu, "Ben doğalımdır. Botoks yüzünden ifade kaybı oluyor, o yüzden hiç yaptırmadım. Hem Trakya genim var, botoksa hiç gerek yok” diye konuştu.

"ÇOK SAMİMİYETİMİZ YOK"

İdiz, geçtiğimiz yıl son anda kadrosunda olduğu bir filmden Uğur Yücel’in kendisini istemediği için ayrıldığı iddialarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Evet öyle bir şey oldu, Uğur'dan mı kaynaklı başkasından mı bilmiyoruz, zaten filmden de haber yok. Akıbeti ne olacak bilmiyorum.

Çok samimiyetimiz yok, görüşmedik ama ‘Benimle alakası yok’ demiş. Sebebini bilmiyorum.”

