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Nurseli İdiz zor günleri geride bıraktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Oyuncu Nurseli İdiz katıldığı programda yaşadığı zor günleri anlattı! İdiz "Psikolojim iyi, gördüğüm psikolojik tedaviler 6 yıl sonra sonuç verdi" dedi

Nurseli İdiz zor günleri geride bıraktı!

Nurseli İdiz, yaşadığı sağlık problemlerini '2.sayfa' programında anlattı. İdiz'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"PSİKOLOJİK TEDAVİLER ALTI YIL SONRA SONUÇ VERDİ"

"Artık tedavilerimin sonuçları görünüyor, çok iyi durumdayım. Psikolojim iyi, gördüğüm psikolojik tedaviler 6 yıl sonra sonuç verdi. Şu an her şey yolunda. O inişler-çıkışlar çok şükür bitti. Bir süreç bu, Allah korusun kanser oluyorsun uzun bir süre tedavi görüyorsun, bu da öyle uzun bir süreç. Allah bütün hastalara şifa versin."

"BENDE BİR ARIZA VAR DEDİM"

"Sanatçılarda çok görülen bir rahatsızlık bipolar ama her şeyin tedavisi var, yeter ki sen gönüllü ol. ‘Ben de bir şey yok’ dersen olmaz, Evet bende bir arıza var, herkes benden rahatsız, insanlar beni eleştiriyorsa bir problem var. O zaman ben bunun uzmanına gitmeliyim. Bende bu rahatsızlık 2011 yılında başladı.

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Annemi ve teyzemi kaybettim, ondan sonra başladı. İş hayatıma yansıdı, ben de kendime ‘bir arıza var’ dedim ve tedavi oldum. Öfke kontrolleri gibi şeyler varsa içeride, bir süre sonra patlak veriyor. Önemli olan bunu erken kabullenip tedavi olmak."

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk, "maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler" olarak tanımlanır. ... Bu ruh hali oynamaları arasında, bipolar bozukluğu olan kişinin normal ruh halinde olduğu dönemler olabilir. "Manik" terimi aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, güçlü, öforik bir dönemi tanımlar...

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Nurseli İdiz Nurseli İdiz bipolar

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