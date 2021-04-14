MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nusret’e 40 milyon TL’lik telif davası

Nusret’e 40 milyon TL’lik telif davası

14.04.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzlama (Salt Bae) hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe’ye telif davası açan iki sanatçı 5 milyon dolarlık (40 milyon TL) tazminat talebinde bulundu.

Nusret’e 40 milyon TL’lik telif davası

Hicks ve Josphe Lurato isimli iki sanatçı, geçtiğimiz sene Nusret Gökçe'nin Miami'deki restoranının duvarı için tasarım hazırladı. Tasarımlarının mekanın camında, menülerde, peçetelerde ve paket servislere kullanıldığını gören sanatçılar, Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava açtı. Nusret Gökçe’nin karşı karşıya kaldığı telif hakkı krizi ABD medyasının gündemine de yansıdı.

2

NUSRET GÖKÇE İZİN ALMADI

Miami’deki restoranda kullanılan duvar resimleri, daha sonra Gökçe’nin Doha, Dubai ve New York’taki şubelerinde de yer aldı. Bu durumun kendilerinden izinsiz bir şekilde gerçekleştiğini öne süren Hicks ve Josphe Iurato, Manhattan Federal Mahkemesi’ne başvurdu.

3

Telif hakkı davası açan iki sanatçı, Nusret Gökçe’den 5 milyon dolar (40 milyon TL) tazminat talebinde bulundu.

4

Mahkeme belgelerine göre, Hicks ve Iurato Nisan 2020’de eserlerin kullanımının durdurulması için Gökçe ve şirketine bildirimde bulunsa da bir sonuç alamadı.

5

Dava dosyasında adı geçen şubeler arasında New York, Dubai, Abu Dhabi, Ankara, Etiler, Mykonos ve Bodrum Yalıkavak Marina bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve giren ayıyı, evin iki sakini kapı dışarı etti Eve giren ayıyı, evin iki sakini kapı dışarı etti
Survivor'da korku dolu anlar!Survivor'da korku dolu anlar!
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada şaşırtan sonuç

Çarpıcı itiraflar peş peşe geldi

Çarpıcı itiraflar peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kavga büyüdü! 'Yalaka, kukla...'

Kavga büyüdü! 'Yalaka, kukla...'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sütyen tercih etmedi! Son pozlarına beğeni yağdı

Sütyen tercih etmedi! Son pozlarına beğeni yağdı

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Kameralar kaydetti! 'Nasıl böyle bir olaya karıştım'

Kameralar kaydetti! 'Nasıl böyle bir olaya karıştım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.