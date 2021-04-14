Nusret’e 40 milyon TL’lik telif davası

Hicks ve Josphe Lurato isimli iki sanatçı, geçtiğimiz sene Nusret Gökçe'nin Miami'deki restoranının duvarı için tasarım hazırladı. Tasarımlarının mekanın camında, menülerde, peçetelerde ve paket servislere kullanıldığını gören sanatçılar, Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava açtı. Nusret Gökçe’nin karşı karşıya kaldığı telif hakkı krizi ABD medyasının gündemine de yansıdı.

NUSRET GÖKÇE İZİN ALMADI

Miami’deki restoranda kullanılan duvar resimleri, daha sonra Gökçe’nin Doha, Dubai ve New York’taki şubelerinde de yer aldı. Bu durumun kendilerinden izinsiz bir şekilde gerçekleştiğini öne süren Hicks ve Josphe Iurato, Manhattan Federal Mahkemesi’ne başvurdu.

Telif hakkı davası açan iki sanatçı, Nusret Gökçe’den 5 milyon dolar (40 milyon TL) tazminat talebinde bulundu.

Mahkeme belgelerine göre, Hicks ve Iurato Nisan 2020’de eserlerin kullanımının durdurulması için Gökçe ve şirketine bildirimde bulunsa da bir sonuç alamadı.

Dava dosyasında adı geçen şubeler arasında New York, Dubai, Abu Dhabi, Ankara, Etiler, Mykonos ve Bodrum Yalıkavak Marina bulunuyor.

