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Nusret Gökçe'nin Brezilya macerası! Yine şovunu yaptı

09.10.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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'Salt Bea' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Brezilya'ya gitti. Sosyete etçisi, ülkenin ünlü şarkıcısı Michel Telo’nun YouTube’daki programına konuk oldu.

Dünya çapında açtığı 21 et lokantasıyla uluslararası bir şöhrete sahip olan Nusret Gökçe, Brezilya’ya gitti. Ülkenin ünlü şarkıcısı Michel Telo’nun, YouTube’daki programına konuk oldu. Ama öncesinde Brezilya macerasını Instagram’da yaptığı canlı yayında anlattı.

Nusret, Rio de Jenerio’da özel uçaktan inerken önüne kırmızı halı serildi. Pilotlar kendisine selam verdi. Bindiği helikopterde Brezilya’da açacağı lokanta için havadan yer baktı.

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Sonra ülkenin ünlü et şefi Tatiana Bassi ile yemek yapıp konuklara yedirdi. Bu canlı yayını 140 bin kişi izledi.

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Öte yandan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta yayınlanan twerk videosuyla gündeme gelmişti. Amerika’daki dükkanında twerk dansı yapan müşterisini videoya çeken Nusret, hayatının şokunu yaşamıştı. Twerk yapan kadının sevgilisi dükkanı basmıştı.

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