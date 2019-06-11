MAGAZİN

Nusret Gökçe son videosuyla olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 03:01 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret, Instagram hesabından paylaştığı et pişirme videosuyla olay oldu.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, son olarak Cannes Film Festivali'nde "En İyi Blogger" ödülüne layık görülmüştü. Nusret, bu defa yazlık mekanı olan Bodrum Yalıkavak'taki restoranında yaptığı şovla dikkat çekti. Yağda pişirdiği eti, daha az pişmiş olan etin arasına koyarak yiyen Nusret, videosunu "İnanılmaz. Çok çok lezzetli" notuyla paylaştı.

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Nusret'in videosu milyonlarca izlenme aldı.

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Gökçe geçtiğimiz günlerde verdiği bir söyleşide "Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor" diyerek gündeme gelmişti. ABD'deki bir yayınevi ise Nusret'inhayat hikayesini kitaplaştırmak için çalışma başlatmıştı.

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