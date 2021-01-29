Nusret Gökçe'ye Azeri takipçilerinden tepki! 'Karabağ kimindir?'

Sosyal medyada 33 milyondan fazla takipçisi bulunan Nusret Gökçe yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Saltbea hareketiyle dünya çapında bir ün kazanan Nusret'in Dubai'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşteriler bir video çekti.

Azerbaycanlı müşteriler videoda Nusret Gökçe'ye ısrarla, "Karabağ kimindir?" sorusunu yöneltti. Bu soruya yanıt vermeyen Gökçe, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti. Israrlı soruya rağmen tepkisiz kalan Nusret'e Azeri takipçilerinden tepki geldi.

TÜRKİYE'NİN TANITIMI İÇİN SEÇİLMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Nusret'i Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek isimler arasında göstermişti. Nusret için yapılan açıklamada,"Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et'i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyon yarattı" ifadeleri kullanılmıştı.

