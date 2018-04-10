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Nusret’in külliyesinde sona gelindi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla dünya çapında üne kavuşan et restoranı sahibi Nusret Gökçe’nin, doğum yeri olan Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde yaptırdığı külliye tamamlanmak üzere

Nusret’in külliyesinde sona gelindi

İş yoğunluğu nedeniyle Nusret Gökçe’nin 10 Temmuz 2017’de telekonferans yöntemiyle eşlik ettiği temel atma törenine babası Faik Gökçe (65), AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efsal Gülcü, Kadın Kolları Başkanı Tülay Çevik, Şenkaya Müftüsü Kazım Ünsal başta olmak üzere yaklaşık 300 kişi katıldı.

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Cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyede son aşamaya gelindi. Külliyenin şantiye sorumlusu ve aynı zamanda yakın akrabası olan Abdurrahman Gökçe, "Külliyedeki caminin özelliği içi ve dışının mermer olması. Ayrıca 17 metre yükseklikte tek kubbesi olan bir cami. Bahçe duvarlarının tamamı da mermerden yapılıyor. Külliyenin 20 Nisan’da açılması düşünülüyor" dedi.

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Paşalı köyü halkı 2 yaşındayken köyden ayrılan Nusret Gökçe ile her zaman gurur duyduklarını ve sayesinde muhteşem bir esere kavuştuklarını söyledi.

Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)

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nusret Nusret Gökçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiç görmedikleri tanımadıkları ama parası olan birini sevmek.fay fay fay.lan para sen nelere kadirsin
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