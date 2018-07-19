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Nusret'in son videosu olay oldu! Düştü umursamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

Sosyete kasabı Nusret Gökçe, Instagram hesabından paylaştığı videosuyla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı

Nusret'in son videosu olay oldu! Düştü umursamadı

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Nusret Gökçe videosuyla takipçilerini gülmekten kırdı geçirdi.

Nusret Gökçe'nin et şovu sırasında o anları kaydetmek isteyen müşterisinin yere düşme görüntüsü sosyal medyayı kırdı geçirdi.

Nusret'i videoya almak isteyen hayranı yere düşer düşmez kalkarak video çekmeye devam etti.

BOZUNTUYA VERMEDİ

Nusret "Durma parçala dedi" notuyla paylaştığı videoda, müşterisi yere düşmesine rağmen şovuna ara vermedi.

Yere düşen adamı garsonlar yerden kaldırdı. Nusret'in hayranı hiç bozuntuya vermeden video çekmeye devam etti.

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nusret Nusret Gökçe

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