Nusret müşterilerini elleriyle besledi

Nusret bir süredir Dubai'deki zengin müşterileri için eti altın tozuna bulayıp servis ediyor.
Dubai'deki rertoranına gelen 4 güzele, altın kaplamalı etlerini servis etti.
Servis sırasında İbrahim Tatlıses şarkısı fonda çalarken Nusret güzel müşterilerini kendi elleriyle besledi.
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