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Nusret müşterilerini elleriyle besledi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 28.02.2019 10:11 | Son Güncelleme

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünyada üne kavuşan Erzurumlu Nusret Gökçe'nin videosu sosyal medyaya damga vurdu.

Nusret bir süredir Dubai'deki zengin müşterileri için eti altın tozuna bulayıp servis ediyor.

Dubai'deki rertoranına gelen 4 güzele, altın kaplamalı etlerini servis etti.

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Servis sırasında İbrahim Tatlıses şarkısı fonda çalarken Nusret güzel müşterilerini kendi elleriyle besledi.

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