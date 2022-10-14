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Parlak eş anlamlısı nedir? Parlağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.10.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcükler kullanılan cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna sebep olmayan kelimelerdir. Bu kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Günümüzde birçok kişi günlük konuşmalarında veya yazışmalarında bu sözcükleri sıklıkla tercih etmektedir. Parlak sözcüğü de bu sözcüklerden biridir.

Parlak eş anlamlısı nedir? Parlağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kökenli olan parlak kelimesi yansıma kelimelerden birisi olan par/parıl sözcüğünden türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre parlak sözcüğünün birden fazla anlamı vardır. İlk manası ışıldayan ve ışık saçandır. Sıfat türünde kullanılmaktadır. İkinci manası da yine sıfat türünde kullanılmakla birlikte "temiz ve ışıklı" anlamlarını taşır. Üçüncü manası mecazdır, dikkat çekici ve çok başarılı olan kişi yada durumlar ya da gelecekte başarılı olacağına inanılan kişileri ifade etmek için kullanılır. Dördüncü ve son manası ise yüz güzelliğidir. Argo konuşmada kullanılan bu kelime oğlanlar için yüzü güzel anlamında kullanılır.

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Parlak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Parlayan ve ışıldayan manalarını taşıyan parlak kelimesinin eş anlamı olan birçok sözcük mevcuttur. Halk arasında bu sözcük pırıltı ya da parıltı şeklinde de kullanılmaktadır. Bu kelimenin gerçek manası dışında mecaz manası da bulunmaktadır. Mecaz olarak geleceği ferah olan, gelecek vaat eden anlamlarını taşır. Herhangi bir işte çok yetenekli olan kişilerin geleceklerinin aydınlık olduğunu belirtmek için kullanılır. Parlağın eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Cillop
  • Pırıltılı
  • Nurlu
  • Göz kamaştırıcı
  • Mermer gibi
  • Fosforlu
  • Işıl
  • Mücella
  • Ferli
  • Yalabık
  • Yaldırak
  • Balkı
  • Ak pak
  • Celi
  • Çil çil
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Parlağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Parlak eş anlamlısı olan sözcüklerin kullanıldığı örnek cümleler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır:

  • Dün gördüğüm kadının yüzü nurlu gibiydi.
  • Işıldayan saçlarını bir sağa bir sola savuruyordu.
  • Alsancak'ın sokakları karanlık gecenin içinde fosforlu bir kaya gibi yanıyordu.
  • Mücella mermerin üstünde bir tane çizgi bile yoktu.
  • Onunla barıştıktan sonra bakışları daha ferliydi.
  • Ak pak yüzüne sürdüğü boyalarla geliyordu bize Fahriye abla.
  • Çil çil altınları görünce deliye döndü.
  • Pırıltılı bir elbise almış, davetteki en güzel kişi olacakmış(!)
  • Göz kamaştırıcı elmaslarına bir şey olacak diye çok korkuyor.
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