Parlak eş anlamlısı nedir? Parlağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kökenli olan parlak kelimesi yansıma kelimelerden birisi olan par/parıl sözcüğünden türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre parlak sözcüğünün birden fazla anlamı vardır. İlk manası ışıldayan ve ışık saçandır. Sıfat türünde kullanılmaktadır. İkinci manası da yine sıfat türünde kullanılmakla birlikte "temiz ve ışıklı" anlamlarını taşır. Üçüncü manası mecazdır, dikkat çekici ve çok başarılı olan kişi yada durumlar ya da gelecekte başarılı olacağına inanılan kişileri ifade etmek için kullanılır. Dördüncü ve son manası ise yüz güzelliğidir. Argo konuşmada kullanılan bu kelime oğlanlar için yüzü güzel anlamında kullanılır.
Parlayan ve ışıldayan manalarını taşıyan parlak kelimesinin eş anlamı olan birçok sözcük mevcuttur. Halk arasında bu sözcük pırıltı ya da parıltı şeklinde de kullanılmaktadır. Bu kelimenin gerçek manası dışında mecaz manası da bulunmaktadır. Mecaz olarak geleceği ferah olan, gelecek vaat eden anlamlarını taşır. Herhangi bir işte çok yetenekli olan kişilerin geleceklerinin aydınlık olduğunu belirtmek için kullanılır. Parlağın eş anlamlısı olan sözcükler:
Parlak eş anlamlısı olan sözcüklerin kullanıldığı örnek cümleler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır: