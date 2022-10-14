EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Pis eş anlamlısı nedir? Pisin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pis eş anlamlısı nedir? Pisin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

13.10.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde eş anlamlı kelimelerin yani aynı manayı taşıyan ancak farklı yazılan sözcüklerin kullanımı çok yaygındır. Bu sözcükler birbirleri yerine geçebilir ve asıl sözcük ile aynı anlama gelmektedir. Pis sözcüğü de eş anlamlıları en sık tercih edilen sözcüklerden biridir. Günümüzde bu sözcük ve eş anlamlıları birçok alanda kullanılmaktadır. Peki, pisin eş anlamı nedir?

Pis eş anlamlısı nedir? Pisin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pis kelimesinin kökeni belli değildir. Ancak Farsçada "alaca, lekeli" gibi anlamlara gelen "pīs" kelimesinden alıntı olduğu düşünülmektedir. Türk Dil Kurumuna göre pis sözcüğü toplam beş manaya gelir. Pis kelimesi sıfat olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna görepis kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Toz, leke veya kirle kaplı olan
  • Pislenmiş olan herhangi bir şey
  • Beğenilmeyecek durumda olan, kötü
  • Çirkin, sevimsiz
  • Zorluk derecesi yüksek ve içinden çıkılması oldukça güç olan durumlar

Ayrıca bu sözcüğün geçtiği "pis pis", "pisboğaz", "ağzı pis", "pis su" gibi birleşik sözcükler de türetilmiştir.

Akıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımAkıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pis kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Pis sözcüğü hem gerçek hem de mecaz manalarda kullanılan sözcükler arasındadır. Pis eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılmakta ve o cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmamaktadır. Temiz, pak olmayan birçok şey için Türkçede pis sözcüğü kullanılır. Kullanım alanı epey geniş olan sözcüklerden biridir. Pis sözcüğü hem sıfat hem de mecaz anlamda kullanılmaktadır. Pisin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "kirli"dir. Pisin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Kirli
  • Murdar
  • Berduş
  • Boklu
  • Kenef
  • Mendebur
  • Mülevves

Yukarıdaki tüm eş anlamlı sözcükler pis sözcüğünün yerini tutmaktadır.

Gelir eş anlamlısı nedir? Gelirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımGelir eş anlamlısı nedir? Gelirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pisin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pis kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin bazıları daha sık bilinirken bazıları çok fazla bilinmemektedir. Bu sözcüğün en çok kullanılan eş anlamlısı kirlidir. Pis sözcüğünün eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Dün az kalsın kirli suların içine düşüyordum.
  • Haftalardır girilmeyen boklu odanın içi leş gibi olmuştu.
  • Evin içinde kirli bir koku hâkimdi.
  • Berduşlar, başlarını masalara dayayarak burada sabahlara kadar içiyordu.
  • Karşımıza mendebur bir mahluk da çıkabilir, dikkat edelim.
  • İstediği kadar çalışsın, murdar nefsini kurtaramaz.
  • Şayet bu adam kenefse yandın, leşini serer.
  • Tavırları ve kıyafetleri onun ne kadar mendebur olduğunu gösteriyordu.
  • Mülevves arzularından başka bir şey yoktu hayatını kaplayan.
  • Mülevves müsvedde insanların arkasından konuşmak bizi sadece onlarla aynı noktaya getirir.
Eleman eş anlamlısı nedir? Elemanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımEleman eş anlamlısı nedir? Elemanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pratik eş anlamlısı nedir? Pratik eş anlamlısı nedir?
DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022? DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022?
Öğretmenler dikkat! Sonuçlar açıklandıÖğretmenler dikkat! Sonuçlar açıklandı
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir pis eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maksat eş anlamlısı nedir?

Maksat eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.