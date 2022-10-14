Pis eş anlamlısı nedir? Pisin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pis kelimesinin kökeni belli değildir. Ancak Farsçada "alaca, lekeli" gibi anlamlara gelen "pīs" kelimesinden alıntı olduğu düşünülmektedir. Türk Dil Kurumuna göre pis sözcüğü toplam beş manaya gelir. Pis kelimesi sıfat olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna görepis kelimesinin anlamı şu şekildedir:
Ayrıca bu sözcüğün geçtiği "pis pis", "pisboğaz", "ağzı pis", "pis su" gibi birleşik sözcükler de türetilmiştir.
Pis sözcüğü hem gerçek hem de mecaz manalarda kullanılan sözcükler arasındadır. Pis eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılmakta ve o cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmamaktadır. Temiz, pak olmayan birçok şey için Türkçede pis sözcüğü kullanılır. Kullanım alanı epey geniş olan sözcüklerden biridir. Pis sözcüğü hem sıfat hem de mecaz anlamda kullanılmaktadır. Pisin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "kirli"dir. Pisin eş anlamlısı olan sözcükler:
Yukarıdaki tüm eş anlamlı sözcükler pis sözcüğünün yerini tutmaktadır.
Pis kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin bazıları daha sık bilinirken bazıları çok fazla bilinmemektedir. Bu sözcüğün en çok kullanılan eş anlamlısı kirlidir. Pis sözcüğünün eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir: