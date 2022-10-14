Pis eş anlamlısı nedir? Pisin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pis kelimesinin kökeni belli değildir. Ancak Farsçada "alaca, lekeli" gibi anlamlara gelen "pīs" kelimesinden alıntı olduğu düşünülmektedir. Türk Dil Kurumuna göre pis sözcüğü toplam beş manaya gelir. Pis kelimesi sıfat olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna görepis kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Toz, leke veya kirle kaplı olan

Pislenmiş olan herhangi bir şey

Beğenilmeyecek durumda olan, kötü

Çirkin, sevimsiz

Zorluk derecesi yüksek ve içinden çıkılması oldukça güç olan durumlar

Ayrıca bu sözcüğün geçtiği "pis pis", "pisboğaz", "ağzı pis", "pis su" gibi birleşik sözcükler de türetilmiştir.

Pis kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Pis sözcüğü hem gerçek hem de mecaz manalarda kullanılan sözcükler arasındadır. Pis eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılmakta ve o cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmamaktadır. Temiz, pak olmayan birçok şey için Türkçede pis sözcüğü kullanılır. Kullanım alanı epey geniş olan sözcüklerden biridir. Pis sözcüğü hem sıfat hem de mecaz anlamda kullanılmaktadır. Pisin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "kirli"dir. Pisin eş anlamlısı olan sözcükler:

Kirli

Murdar

Berduş

Boklu

Kenef

Mendebur

Mülevves

Yukarıdaki tüm eş anlamlı sözcükler pis sözcüğünün yerini tutmaktadır.

Pisin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pis kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin bazıları daha sık bilinirken bazıları çok fazla bilinmemektedir. Bu sözcüğün en çok kullanılan eş anlamlısı kirlidir. Pis sözcüğünün eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

Dün az kalsın kirli suların içine düşüyordum.

Haftalardır girilmeyen boklu odanın içi leş gibi olmuştu.

Evin içinde kirli bir koku hâkimdi.

Berduşlar, başlarını masalara dayayarak burada sabahlara kadar içiyordu.

Karşımıza mendebur bir mahluk da çıkabilir, dikkat edelim.

İstediği kadar çalışsın, murdar nefsini kurtaramaz.

Şayet bu adam kenefse yandın, leşini serer.

Tavırları ve kıyafetleri onun ne kadar mendebur olduğunu gösteriyordu.

Mülevves arzularından başka bir şey yoktu hayatını kaplayan.

Mülevves müsvedde insanların arkasından konuşmak bizi sadece onlarla aynı noktaya getirir.



