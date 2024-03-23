O anlar yayınlanmadı! Nagihan, Sercan'ın Nefise'ye yaptığı teklifi duyurdu!

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, bu yıl da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Survivor All Star'ın bu seneki sezonunda heyecan hiç bitmiyor. Yarışmanın her bölümü büyük yankı uyandırıyor.

Son olarak olarak Nagihan, Sercan'ın Nefise'ye yaptığı teklifi duyurdu. Nagihan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Nefise'ye gelip kapısını çalıp biz Atakan'ı potaya koyacağız. Sende Atakan'ı yazar mısın? diyen bir Sercan var. Ben Atakan'ın potaya girmesini pek istemedim. Eli ısınmamış olduğu için gitme ihtimali var, ister istemez onu korumakta istedim. Ve arkasından dönen dolapları Atakan'a söyledim. Burada herkes birbirinin yüzüne bakıyor, gülüyor ama arkadan bir türlü dolaplar dönüyor. Bunu görüyor ve biliyoruz."





