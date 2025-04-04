O Avrupa ülkesi kadar alan kayboldu! Buzulların yüzde 85'i geri çekildi...

Arktik bölgedeki buzulların hızla erimesi, son 20 yılda 35 yeni ada ve 2500 km'lik yeni kıyı şeridi oluşturdu. Yapılan bir araştırma, Grönland, Alaska, Kanada, Rusya, İzlanda ve Svalbard’daki 1700'den fazla buzulun incelenmesiyle elde edilen uydu görüntülerine dayanıyor. Çalışma, 21. yüzyılda iklim değişikliğinin etkisiyle kuzey yarımküredeki deniz sonlandırıcı buzulların önemli ölçüde geri çekildiğini ortaya koydu.

BUZULLARIN YÜZDE 85'İ GERİ ÇEKİLDİ

Araştırmaya göre, inceleme altındaki buzulların yüzde 85'i geri çekildi ve 2000 ile 2020 yılları arasında her yıl ortalama 123 km yeni kıyı şeridi ortaya çıktı. Bu yeni kıyıların büyük bir kısmı, Grönland’daki Zachariae Isstrom buzulunun etkisiyle şekillendi. Bu buzul, 81 km'lik yeni kıyı şeridiyle bölgedeki en büyük katkıyı sağladı.

Ancak, bu yeni kıyı şeritlerinin büyük kısmı heyelanlara yatkın. Heyelanlar, tsunamiler gibi büyük felaketlere yol açabilecek zincirleme reaksiyonlara neden olabilir. 2017'de Grönland'da meydana gelen büyük bir heyelan, yerleşim alanlarını tahrip ederek can kaybına yol açmıştı.

BUZUL KAYBININ BÜYÜKLÜĞÜ ALMANYA KADAR

Dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturan Arktik buzullarının erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, su kaynaklarının azalması ve küresel gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Arktika, 1975'ten bu yana diğer bölgelere göre dört kat daha hızlı ısındı. Bu durum, 1 milyardan fazla dağlık bölgelerde yaşayan insanı su kaynakları kaybı nedeniyle tehdit ediyor ve küresel gıda üretiminin üçte ikisi, buzul sularına bağımlı.

Birleşmiş Milletler ve UNESCO, buzulların hızla yok olması konusunda uyarılar yaparken, buzul kaybı Almanya büyüklüğünde bir alanı kapsıyor.