O cezaevindeyken yeni şubesi açıldı! Dilan Polat'ın hayranları izdiham yarattı! 'O yokken hayatımızda büyük bir boşluk var'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Tutuklu bulunan Polat çifti dün gerçekleştirilen güzellik merkezlerinin yeni şube açılışıyla yeniden gündem oldu.

Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni şubesi İstanbul Kağıthane'de gerçekleşti. 'Ailecek açılışa gidiyoruz' notuyla Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan fotoğrafta, Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan'ın yanı sıra çiftin avukatı Hüseyin Kaya'nın da yer aldığı görüldü.

Şube açılığında Dilan Polat'ın tıklanma rekorları kıran "Enerji" şarkısı çalındı. Dilan Polat'ın hayranları güzellik merkezinin açılışında adeta izdiham yarattı.

Polat'ın hayranları açılışta; 'Sabahtan akşama kadar storylerini izliyoruz, o yokken hayatımızda büyük bir boşluk var.' ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'ın başka bir hayranı ise 'Engin ve Dilan için her şey güzel olacak. Onlara destek için geldim' dedi.





