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O detayı görenler şaşkına döndü! 'Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'

15.11.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında yaşayan İngiliz model Mia, ailesi tarafından yönetilen sosyal medya hesaplarında hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Mia'nın gözlerine bir kere bakan bir daha bakıyor.

O detayı görenler şaşkına döndü! 'Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'

İkizi Thea ile birlikte fotomodellik yapan Mia, yalnızca güzelliğiyle değil, sıra dışı gözleriyle de ilgi odağı oldu. Instagram'da yorum yağmuruna tutulan ikiz kardeşler, birçok ünlü marka ile işbirliği yapıyor.

Bir gözü mavi bir gözü kahverengi olan Mia Salzmant'ı takipçileri övmeye doyamıyor.

Van kedisi gibi çocuk! Gözlerini görenler şaşkına döndü 'Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'

Henüz çocuk yaşta kameralarla tanışan Mia Salzmant, sıra dışı görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Van kedisi gibi çocuk! Gözlerini görenler şaşkına döndü 'Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'

Sosyal medya kullanıcıları çocuk modele ''Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'' ve ''Gerçekten çok özel gözlere sahip'' gibi yorumlar yapıyor.

Van kedisi gibi çocuk! Gözlerini görenler şaşkına döndü 'Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'

Mia Salzmant'ın heterokromi hastası olduğundan da şüpheleniliyor.

Van kedisi gibi çocuk! Gözlerini görenler şaşkına döndü 'Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'

Van kedisi gibi çocuk! Gözlerini görenler şaşkına döndü 'Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'

Van kedisi gibi çocuk! Gözlerini görenler şaşkına döndü 'Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'

Van kedisi gibi çocuk! Gözlerini görenler şaşkına döndü 'Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'

Van kedisi gibi çocuk! Gözlerini görenler şaşkına döndü 'Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'

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