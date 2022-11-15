O detayı görenler şaşkına döndü! 'Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'

İkizi Thea ile birlikte fotomodellik yapan Mia, yalnızca güzelliğiyle değil, sıra dışı gözleriyle de ilgi odağı oldu. Instagram'da yorum yağmuruna tutulan ikiz kardeşler, birçok ünlü marka ile işbirliği yapıyor.

Bir gözü mavi bir gözü kahverengi olan Mia Salzmant'ı takipçileri övmeye doyamıyor.

Henüz çocuk yaşta kameralarla tanışan Mia Salzmant, sıra dışı görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Sosyal medya kullanıcıları çocuk modele ''Tanrı tarafından seçilmiş bir melek'' ve ''Gerçekten çok özel gözlere sahip'' gibi yorumlar yapıyor.

Mia Salzmant'ın heterokromi hastası olduğundan da şüpheleniliyor.



