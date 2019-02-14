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Miley Cyrus eşi Liam Hemsworth’lü Isn’t it Romantic filminin galasında katıldı

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SİNEMA TV  | 14.02.2019 08:39 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, eşi Liam Hemsworth adına Isn’t it Romantic filminin galasına yalnız katılarak destek oldu.

Miley Cyrus eşi Liam Hemsworth’lü Isn’t it Romantic filminin galasında katıldı

Geçtiğimiz yıllarda çılgın tarzıyla ön planda olan Miley Cyrus’ü evlilik çok değiştirdi. Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir karar alarak nikah masasına oturan Miley Cyrus ve Liam Hemsworth hayranlarını çok mutlu etmişti. Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, eşi Liam Hemsworth adına Isn’t it Romantic filminin galasına yalnız katılarak destek oldu.

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Aykırı tarzıyla görmeye alıştığımız Miley Cyrus, kırmızılar içinde çok şık görünüyordu. Filmde Liam Hemsworth’e eşlik eden Priyanka Chopra ile Cyrus galayı adeta bir moda şovuna dönüştürdüler. Valentino elbisesiyle herkesi büyüleyen şarkıcı, şıklığı ile Priyanka Chopra’yı geride bıraktı.

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Başrolü üstlenen eşi Liam Hemsworth rahatsızlandığı için galaya yalnız gelen Miley Cyrus, tarzıyla eleştirmenlerden tam not aldı. Filmde Liam Hemsworth’e başrolde eşlik eden eski dünya güzeli Priyanka Chopra galada Vivienne Westwood elbisesiyle boy gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Miley Cyrus Liam Hemsworth Isn’t it Romantic Priyanka Chopra

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