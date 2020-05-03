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O gazetecinin yorumu Demet Akalın'ı kızdırdı! 'Faka basmak dediğin, İslam'ın şartları'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 14:13 | Son Güncelleme

İpek Durkal'ın Demet Akalın hakkında söylediği sözler gündem oldu. Akalın kendisi hakkında yapılan yoruma "Hem param hem minibüsüm Allah'a şükür imanım var" diyerek tepki gösterdi.

O gazetecinin yorumu Demet Akalın'ı kızdırdı! 'Faka basmak dediğin, İslam'ın şartları'

Demet Akalın, "Ramazan'da oruç tutanlara saygı" mesajından sonra sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından, bugün de bir gazetede İpek Durkal'ın kendisi hakkındaki yorumuna yanıt verdi.

Durkal'ın "Demet Akalın oruç tuttuğunu duyurmak istedi ama büyük faka bastı" yorumuna tepki gösteren Demet Akalın şunları söyledi:

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"Faka basmışım!! Hem param hem minibüsüm Allah'a şükür imanım var. Faka basmak dediğin, İslam'ın şartları. İlkokulda öğreniyorsun, hatta okula gitmeden annen öğretiyor. 8 yaşımdan beri tuttuğum orucumun hesabını sormuşsunuz. O sizin Allah'la sınavınız. Dediğim şu ve hala aynı şeyi savunuyorum. Ramazan'da saygı..."

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Demet Akalın oruç, İpek Durkal,

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