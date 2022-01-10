O görüntüler olay oldu! Metaverse sanal evreninde cinsel ilişkiye girdi, yüzlerce kişi izledi

Bir sanal gerçeklik dünyası olan metaverse, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin geleceğe dair yatırımlarının en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Şirketlerin yatırım planlarını açıklaması ve kayda değer metaverse projelerinin ortaya çıkması ile pek çok insan da metaverse kavramını günlük hayatına yerleştirmeye başlamış durumda. İnsanların bir avatar yaratıp sanal dünyada alışveriş yapmaktan, iş arkadaşlarıyla toplantı yapmaya kadar çeşitli birçok aktiviteyi gerçekleştirebilecekleri metaverse'ler yaratma konusunda ise hızla ilerleme kaydediliyor. Ancak metaverse sanal evrenine dair son gelen bir görüntü, "yok artık" dedirtecek türden.

METAVERSE'TE CİNSEL İLİŞKİ SKANDALI

Viral içerikler, kuşkusuz hepimizin dikkatini çekiyor. Ancak bu kez henüz gerçekliği teyit edilemese de viral olan bir görüntü, metaverse'ün insanları bir araya getirmek, alışveriş yapmak veya bir NBA maçını canlı izlemenin dışında hangi amaçlarla kullanılabileceğini bizlere apaçık bir şekilde gösteriyor.

Çünkü görüntülerdeki kişinin, metaverse evreninde cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

Görüntülerde, o anları izleyen seyircilerin olduğu fark edilirken, sanal gerçeklik başlığı takan kişinin gördüklerinin bir ekrana yansıtıldığı da görülüyor.

Henüz teyit edilmeyen görüntüler, şimdiden sosyal medyada viral olmuş durumda.

