O internet siteleri kapatılacak

Forex olarak bilinen yatırım araçlarını barındıran ve yasaklanacak olan bu siteler, Türkiye’de resmi olarak faaliyet göstermemesi ile SPK’nın dikkatini çekmiş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen tam 54 site için bugün kapatılma kararı alındı.

Kademe kademe olarak erişim engeli uygulanan bu sitelerin Aralık ayı bitmeden tamamına erişim engeli uygulanması bekleniyor. Biz de sizler için bu siteleri bir araya getirdik. Aşağıda yer alan sitelerin büyük bir bölümüne an itibariyle erişim sağlanamıyor.

Forex sitelerine yatırım yapmadan önce size tavsiyemiz, bu sitelerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanıp onaylanmadığına dikkat etmeniz yönünde olacak. Aksi durumda tüm yatırımlarınız bir anda yalan olabilir.

Erişim engeli uygulanacak Forex tabanlı internet siteleri!



www.asforex8.com

www.asforex9.com

www.balansfx.com

www.balansfx1.com

www.demoforex2.com

www.demoforex3.com

www.destekfx5.com

www.destekfx6.com

www.ekolfx5.com

www.ekolfx6.com

www.forexekaydol3.com

www.forexhesapac5.co

www.fbs-yatirim.com

www.yatirim-fbs.com

www.fxoro12.com

www.forexekaydol2.com

www.forexhesapac4.co

www.6galafx.com

www.7galafx.com

www.gannmarkets5.com

www.gkmforex3.com

www.gkmforex4.com

www.granantrade1.com

www.hizlifx7.com

www.hizlifx5.com

www.hizlifx6.com

www.klasfx27.com

www.klasfx28.com

www.kuzeyfx1.com

www.kuzeyfx.com

www.lidyafx1.com

www.lidyafx2.com

www.limitmarkets8.com

www.limitmarkets9.com

www.marginglobal1.com

www.marginglobal2.com

www.ntimarkets3.com

www.ntimarkets4.com

www.olivemarkets5.com

www.olivemarkets6.com

www.olivemarketsgiris5.com

www.olivemarketsgiris6.com

www.phaseforex2.com

www.phaseforex3.com

www.trendfx11.com

www.trendfx12.com

www.trifcm.asia

www.troyforex3.com

www.troyforex4.com

www.usgfx.com

www.uzmanfx2.org

www.uzmanfx3.org

www.uzmanfx13.net

www.uzmanfx14.net

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