O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu kimdir? Cengiz Orhonlu nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu 28 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 2. bölümü için geri sayım sürerken birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Cengiz Orhonlu kimdir? İşte O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu'nın hayatı ve biyografisi...

O KIZ DİZİSİNİN OZAN'I CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Cengiz Orhon, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Tiyatro sahnelerinde pek çok farklı oyunda sahne alan isim; Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis oyunlarda da sahne almıştır.

CENGİZ ORHONLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Cengiz Orhonlu'nun oynadığı diziler:

The Catholic University of America(2015-2016):

Theatre Production, Acting, Directing, Set Design, Costume Design, Stage Carpentry

Montgomery College(2012-2014):

Acting, Directing, Dancing, Music

Workshops:

“Shakespeare to Sheridan” Theatre in Ireland; Dr. Patrick Tuite, Dublin , 2014 Commedia Dell'Arte; Montgomery College, 2013

Richard’s Rampage Physical Theatre Workshop; Kevin Spacey, 2011

Musical Theatre Workshop; Haldun Dormen, 2012

Brechtian Epic and Physical Theatre; Cuneyt Yalaz, 2009 – 2012

Ballet, Jazz, Contemporary, Broadway; Liudmyla Usyk, Neslihan Öztürk (İZDOP), 2008 – 2010 Advanced Jazz Dance; Sandra Atkinson, 2013 – 2014

The Horton Technique; Ralph Glenmore, 2014

Guitar and Music Theory; T.V.O Şişli Terakki High, 2002 – 2009

Films

BENSİZ (WithoutMe) Demir(Lead) Ahmet Küçükkayalı, 2013

Ayna Ayna

Cengiz Orhonlu'nun rol aldığı oyunlar:

KATS Sahne/ Ufak Tefek Yaşamlar, Fareli Köyün Kavalcısı, Paket Servis

The Catolic University of America / Big Love , Revolutionists Us Righteous Montgomery Collage / Res, Rise of Arturo Ui, Honk, Lucky Stiff

Terakki Vakfı Oyuncuları / Savaş Baba, Kafkas Tebeşir Dairesi, Aklayıcılar Kongresi İmece Sanat Atölyesi / Gösteri Zamanı

Güzel Sanatlar Oyuncuları / Alaaddin, Aslan Kral, Shrek, Peter Pan