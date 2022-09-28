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O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu kimdir? Cengiz Orhonlu nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

28.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Kız'ın Ozan'ı Cengiz Orhonlu 28 Eylül 2022 Çarşamba günü yeni bölümüyle ekrana gelecek dizi öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hayatı 5 yaşındaki çocuğun saflığıyla algılayan 45 yaşındaki Kadir'in hikayesinin işlendiği diziyi Sırma Yanık yazdı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Özhan Günhan oturuyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan O Kız dizisi izleyici ekran başına kilitledi. Peki, O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu kimdir? Cengiz Orhonlu nereli?

O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu kimdir? Cengiz Orhonlu nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu 28 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 2. bölümü için geri sayım sürerken birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Cengiz Orhonlu kimdir? İşte O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu'nın hayatı ve biyografisi...

O KIZ DİZİSİNİN OZAN'I CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Cengiz Orhon, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Tiyatro sahnelerinde pek çok farklı oyunda sahne alan isim; Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis oyunlarda da sahne almıştır.

CENGİZ ORHONLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Cengiz Orhonlu'nun oynadığı diziler:

The Catholic University of America(2015-2016):
Theatre Production, Acting, Directing, Set Design, Costume Design, Stage Carpentry
Montgomery College(2012-2014):
Acting, Directing, Dancing, Music
Workshops:
“Shakespeare to Sheridan” Theatre in Ireland; Dr. Patrick Tuite, Dublin , 2014 Commedia Dell'Arte; Montgomery College, 2013
Richard’s Rampage Physical Theatre Workshop; Kevin Spacey, 2011
Musical Theatre Workshop; Haldun Dormen, 2012
Brechtian Epic and Physical Theatre; Cuneyt Yalaz, 2009 – 2012
Ballet, Jazz, Contemporary, Broadway; Liudmyla Usyk, Neslihan Öztürk (İZDOP), 2008 – 2010 Advanced Jazz Dance; Sandra Atkinson, 2013 – 2014
The Horton Technique; Ralph Glenmore, 2014
Guitar and Music Theory; T.V.O Şişli Terakki High, 2002 – 2009
Films
BENSİZ (WithoutMe) Demir(Lead) Ahmet Küçükkayalı, 2013
Ayna Ayna

Cengiz Orhonlu'nun rol aldığı oyunlar:

KATS Sahne/ Ufak Tefek Yaşamlar, Fareli Köyün Kavalcısı, Paket Servis
The Catolic University of America / Big Love , Revolutionists Us Righteous Montgomery Collage / Res, Rise of Arturo Ui, Honk, Lucky Stiff
Terakki Vakfı Oyuncuları / Savaş Baba, Kafkas Tebeşir Dairesi, Aklayıcılar Kongresi İmece Sanat Atölyesi / Gösteri Zamanı
Güzel Sanatlar Oyuncuları / Alaaddin, Aslan Kral, Shrek, Peter Pan

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