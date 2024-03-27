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O Kız'ın Kadir'i Erkan Petekkaya'nın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.03.2024 14:37
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O Kız dizisinde hayat verdiği 'Kadir' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, baba acısıyla sarsıldı. Babası Akın Petekkaya'nın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, cenaze bilgilerini de paylaştı.

O Kız'ın Kadir'i Erkan Petekkaya'nın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Paramparça' ve 'O Kız' gibi yapımlarda yer alan 53 yaşındaki ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayata gözlerini kapadı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Petekkaya, babasının cenaze bilgilerini de paylaştı.

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"CANIM BABAMI KAYBETTİK"

Ünlü oyuncu babasının fotoğrafını paylaşarak; 'Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin.' ifadelerini kullandı.

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Ünlü ismin paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden taziye mesajları geldi.

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