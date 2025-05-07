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O markanın tahini marketlerden acilen toplatılıyor! Nedeni bakın ne çıktı...

Kanada'da bir markaya ait tahin ürünü, Salmonella bakterisi tehlikesi nedeniyle raflardan acil olarak toplatılıyor.

O markanın tahini marketlerden acilen toplatılıyor! Nedeni bakın ne çıktı...

Kanada Gıda Denetleme Ajansı'na (CFIA) göre Elsafadi Investments Ltd., isimli şirkete ait olan Al Kanater markalı tahini Salmonella kontaminasyonu nedeniyle geri çağırıyor.

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Al Kanater markasına ait 908 gramlık tahin ürünü, UPC kodu 5 285000 871200 olup, üretim tarihi 18 Haziran 2024, son tüketim tarihi ise 18 Haziran 2026 olarak belirtiliyor. Bu geri çağırmanın yayınlandığı tarih itibarıyla ise ürünle bağlantılı herhangi bir hastalığın bildirilmediği aktarıldı.

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SALMONELLA NEDİR? BELİRTİLERİ NE?

Salmonella bakterisiyle kirlenmiş yiyecekler genellikle bozulmuş gibi görünmez, kokmaz veya tadı bozulmaz. Herkes Salmonella enfeksiyonuyla hastalanabilir. CDC'ye göre bebekler, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemleri zayıflamış kişiler bağışıklık sistemleri kırılgan olduğu için ciddi hastalık riski daha yüksektir.

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Salmonella enfeksiyonunun belirtileri arasında, bakterili yiyecekleri yedikten sonraki 12 ila 72 saat içinde ishal, karın krampları ve ateş yer alabilir. Aksi takdirde, sağlıklı yetişkinler genellikle dört ile yedi gün boyunca hasta olurlar. Ancak bazı durumlarda, ishal o kadar şiddetli olabilir ki hastaların hastaneye yatırılması gerekebilir.

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tahin
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