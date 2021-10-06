O parayı verdikten sonra dokunmaya kıyamayacağınız çatal bıçak takımları

Çoğumuz çatal bıçak setinin ömürlük olmasını ister ama birçok ürün zamanla güzelliğini yitirir. Kullanmadan edemediğimiz bulaşık makineleri kaşıklara adeta düşman olur. "Kararmak ve solmak kaşıkların kaderi" diye düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz! Yüksek kalitede ve değerli madenler içeren setler sofralarınızın demirbaşı olabilir. Yıllar geçse de aynı kalan çatal bıçak setleri hayal değil. Hazır olun, en kaliteli çatal bıçak setlerini incelemeye başlıyoruz.

Bu çatal bıçak takımı ne kontlar ne düşesler gördü!

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Listemizin en başında çok köklü bir marka var. İtalyan markası Sambonet, Cenova Düşesi ve Torino Kontu gibi birçok kişiye çatal bıçak takımı üretti. Soylu ailelerin de kullandığı ürünleri görmek istiyorsanız, size bir örnek verelim. Markaya ait Gio Ponti 75 parçalık çatal bıçak takımı kalitesiyle kendini belli eden setlerden biri. Tasarımcısının adını taşıyan çatal bıçak seti, gümüş kaplama. Neyse ki bu derece yüksek kalitede ürünler artık ulaşılmaz değil. Yine de kaliteyi ucuza alamayacağınızı bilmelisiniz!

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Her bir çatal ve bıçağın benzersiz olduğu bu set sizi özel hissettirir.

Kulplu çatal bıçak takımlarıyla sofralarda harika bir uyum yakalayabilirsiniz. Bir de o kulpların eşi benzeri yoksa ürünün değeri ikiye katlanır! Bugatti Rinascimento Sedef Altın Çatal Bıçak Seti tam da böyle bir ürün. 75 parçadan oluşan bu sette çatal bıçak kulpları manuel olarak üretiliyor. Böylece kulpta yer alan damarlar ile parçacıkların sayısı her bir çatal, bıçak ve kaşıkta farklılık gösteriyor ve her ürün benzersiz bir hale geliyor.

Altın renginin sedefli kulpla uyum yakaladığı bu çatal bıçak seti incelemeniz için bu sayfada sizi bekliyor.

Gold detaylı sofralarda ışıl ışıl parlayacak çatal bıçak seti!

Son zamanlarda çatal bıçak setlerinde altın rengi tercih edilmeye başlandı. Artık yüksek kalitede üretim yapan markalar da ürünleri arasına altın rengini katıyor. Sap kısmı altın rengi parçacıklarla süslenen Rivadossi Sandro Luna Oro Çatal Bıçak Seti, gold ürünlerin eşsiz bir örneği. 75 parçadan oluşan İtalya üretimi set, paslanmaz çelikten yapıldı. Sap kısmı ise pleksiden oluşuyor. Altın renginin zamanla solmasından da endişelenmeyin, bu set gönül rahatlığı ile bulaşık makinesinde yıkanabilir ve 65 derece ısıya kadar dayanır.

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Göz alıcı bu set yıllarca keskin kalan bıçaklara sahip.

Yemek bıçaklarının en büyük sorunu zamanla keskinliklerini yitirmesi. Yüksek kalitede üretilen ürünlerde ise böyle bir sorun yok. Her detayı düşünülerek tasarlanan bu setler sofralarınızda ömür boyu yer edinmek için var. O ürünlerden biri olan Merpa Athena Servis Seti de sofraların demirbaşı olmaya aday. Uzun ömürlü kullanım için tasarlanan paslanmaz çelik set, İtalyan çatal bıçak takımlarının en güzel örneği. Bıçakları sürekli keskinlik için çift dişli olarak üretiliyor, yıllara meydan okuyarak fiyatının hakkını veriyor.

Işıl ışıl metalik rengi sayesinde gözlerinizi alamayacağınız set bu sayfada sizi bekliyor.

İhtişamlı saray sofralarını evinize taşıyın.

Modern çatal bıçak setlerinden sıkılanlar için bir önerimiz var: Osmanlı döneminde kullanılan desenleri taşıyan Porio Ottoman Altın Çatal Bıçak Seti'yle tanışın. Paslanmaz çelikten üretilen ve 89 parça bu setteki çatal bıçaklar 24 ayar altın kaplama. Bu özellikleri onu bakmaya doyamayacak bir set yapıyor. Diğer altın kaplama ürünlerde olduğu gibi bu üründe de temizleme işleminde çok dikkatli olunmalı. Yumuşak bir süngerle ya da bulaşık makinesinde hassas ayarı seçerek yıkayabilirsiniz.

Sultanlara layık davet sofraları oluşturacak çatal bıçak setini bu sayfadan satın alabilirsiniz.

Mat çatal bıçak takımı sevenler bu seti görmeli.

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Çatal bıçak takımlarında geniş bir ürün seçeneği olduğu gibi farklı zevklere sahip alıcılar da var. Işıltılı sofralardansa matlığı ile modern bir duruş sergileyen takımları sevenler de bir hayli fazla. Peki hem mat hem de gold bir ürüne ne dersiniz? Hayır demiyorsanız Jumbo Mat Altın Çatal Bıçak Seti tam da size göre. 84 parçadan oluşan 12 kişilik set, kalabalık davet sofralarına şıklık katıyor. Üst kısımları metalik ve sapları altın rengi olan çatal bıçaklarla sofranızı istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz.

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İtalyan zarafeti altın kaplama ile taçlandırıldı.

Yüksek kalitede üretilen çatal bıçak takımlarında İtalyan işçiliği ön planda. Zarif çatal bıçaklarla sofranızı süslemek istiyorsanız Mori Gala Oro Çatal Bıçak Seti'ni çok seveceksiniz. Yüzde yüz İtalyan üretimi olan çatal bıçak seti işçiliği ile kendine hayran bırakıyor. 87 parçalık sette metalik görünümdeki çatal bıçakların etrafı altın kaplama ile süslenmiş ve tasarım özenle hazırlanmış. Bu setin en önemli özelliği altın kaplamasına rağmen bulaşık makinesinde 65 derecede yıkanabilmesi. Kaliteden ödün vermeden rahat bir kullanım sağlayan ürün sofralarınızın baş tacı olabilir.

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Işıltısı ömür boyu süren çatal bıçak setine ne dersiniz?

Kaliteye bu kadar para ödüyorsanız, ömür boyu kullanım sağlayan ve ilk günkü gibi parlayacak bir çatal bıçak seti sizin de hakkınız. Buna katılıyorsanız Gerlach Virga Çatal Bıçak Takımı tüm isteklerinizi karşılayabilir. 68 parçadan oluşan set korozyona da dayanıklı. Yani bu ürünle solma ve kararmaları unutun! Sıkı bir kalite kontrolünden geçen takım ömür boyu kullanım vadediyor. Böyle kalitede bir seti taşıyan kutu da kaliteli ceviz ağacından yapılmış. Şık ve zengin bir görünüme sahip kutu sayesinde çatal bıçak setini hediye olarak da değerlendirebilirsiniz.

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Vintage sevginizi sofralarınıza yansıtabilirsiniz.

Son yıllarda yükselişe geçen vintage parçalar sofra ürünlerinde de kendini gösteriyor. Eğer masanızda geçmişin izleriyle hoş ve şık bir hava yaratmak istiyorsanız, size Mepra Vintage 75 Parça Çatal Bıçak Setini önerebiliriz. Pas, aşınma ve kararmaya karşı dayanıklı olan seti uzun yıllar rahatça kullanabilirsiniz. Çatal bıçak takımına başarıyla yansıtılan vintage görünümün arkasında Angelo Mangiarotti gibi İtalyan tasarımcılar var. Neo-barok tarzının yeniden yorumu olan bu nadide sete sahip olarak tarzınızla öne çıkabilirsiniz.

Vintage tasarım çatal bıçakların en güzel örneklerinden biri olan seti buraya tıklayarak masanıza taşıyabilirsiniz.

Sadeliğin zarifliğini bu çatal bıçak setinde bulabilirsiniz.

Çatal bıçak takımlarında birçok çeşit ve tarz olsa da bazı müşteriler sadelikten vazgeçemiyor, bunu biliyoruz. Sade bir çatal bıçak takımı seçerek zarifliği artırmak isteyenler için de yüksek kalitede ürünler mevcut. Kaliteli mutfak ürünleriyle bilinen WMF’nin Virginia Çatal Bıçak Seti, sadeliğin temsilcisi. 12 kişilik set, matlaştırılmış metalik görünüme sahip. Çizilmeye ve paslanmaya karşı dayanıklılık vadeden ürün, günlük kullanımda bile dayanıklılığını korur. Güven veren patentli yöntemi sayesinde üzerinde iz bırakmaz. Yemek bıçaklarında da iddialı olan set, özel sertleştirilmiş bıçak çeliğinden üretiliyor ve size sadece kalitenin keyfini sürmek kalıyor.

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