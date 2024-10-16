MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. O sahneler çekildi ama yayınlanmadı... Kızılcık Şerbeti'nde 'üvey anneyle ilişki' tepki çekti! Projeye veda edecek

O sahneler çekildi ama yayınlanmadı... Kızılcık Şerbeti'nde 'üvey anneyle ilişki' tepki çekti! Projeye veda edecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.10.2024 14:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümüyle çok konuşulan dizi yeni sezona oldukça iddialı başladı. Ancak dizide Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin sahneleri tepki çekti. Dizideki 'üvey anneyle ilişki' sahneleri istenmedi. Bazı sahneler çekildi ama yayınlanmadı...

O sahneler çekildi ama yayınlanmadı... Kızılcık Şerbeti'nde 'üvey anneyle ilişki' tepki çekti! Projeye veda edecek

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni “Kızılcık Şerbeti” dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

doğa

Her bölümüyle büyük ses getiren dizide Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin sahneleri izleyenlerin tepkisini çekti.

GİRAY 3

BAZI SAHNELER ATILDI...

Dizideki 'üvey anneyle ilişki' sahneleri seyirci tarafından istenmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; konuyla ilişkili gelen şikayetler üzerine kanalın önlem aldığı Giray ve Heves’le ilgili bazı sahnelerin atıldığı öğrenildi.

giray 4

Çekilen bazı sahnelerin şikayetler sonrası yayınlanmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ayrıca yeni sezonda 5 yeni oyuncunun dahil olduğu diziden önümüzdeki haftalarda ayrılıklar yaşanacağı konuşulmaya başlandı.

Diziye yeni katılan bazı isimlerin Kızılcık Şerbeti’ne veda edeceği ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

 Sporda, seyahatte kullanın! Puma çantalarda %50'ye varan indirim

Sporda, seyahatte kullanın! Puma çantalarda %50'ye varan indirim

 Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

 Yorgunluk nedir unutturacak yüksek kaliteli Salomon ayakkabılar

Yorgunluk nedir unutturacak yüksek kaliteli Salomon ayakkabılar

 Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

 Bu ürünler kapış kapış gitti! Geçen haftanın en çok satan ürünleri

Bu ürünler kapış kapış gitti! Geçen haftanın en çok satan ürünleri
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şebnem Dönmez Kaan Taşaner Kızılcık Şerbeti
En Çok Okunan Haberler
6 gollü maça F.bahçeliler damgasını vurdu!

6 gollü maça F.bahçeliler damgasını vurdu!

Asgari ücret zammında ilk kez bu rakamı duyacaksınız!

Asgari ücret zammında ilk kez bu rakamı duyacaksınız!

Petrol rafinerisinde yangın

Petrol rafinerisinde yangın

Ünlü dansçı, oyuncu ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Ünlü dansçı, oyuncu ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Son haliyle gündem oldu! Vasiyeti de ortaya çıktı

Son haliyle gündem oldu! Vasiyeti de ortaya çıktı

Polis, tabancasıyla eşini vurdu

Polis, tabancasıyla eşini vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.