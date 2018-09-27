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O Ses Türkiye çekimlerinden Beyazıt Öztürk'lü ilk fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.09.2018 21:40 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı. Murat Boz, çekimlerden Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu bir fotoğrafı paylaştı

O Ses Türkiye çekimlerinden Beyazıt Öztürk'lü ilk fotoğraf

TV8'de yeni sezonu merakla beklenen O Ses Türkiye'nin jürisinde iki önemli değişiklik olmuştu. Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un ayrılığıyla gündeme gelen o Ses Türkiye'ye, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk katılmıştı.

Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Hadise'den oluşan yeni jürisiyle çekimlerine başlanan O Ses Türkiye'den ilk kare geldi. Murat Boz, Beyazıt Öztürk'le birlikte jüri koltuğunda çekilen bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Boz'un gönderisi bir saat içinde 100 binden fazla beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye beyazıt öztürk Murat Boz

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