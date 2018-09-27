O Ses Türkiye çekimlerinden Beyazıt Öztürk'lü ilk fotoğraf

TV8'de yeni sezonu merakla beklenen O Ses Türkiye'nin jürisinde iki önemli değişiklik olmuştu. Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un ayrılığıyla gündeme gelen o Ses Türkiye'ye, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk katılmıştı.

Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Hadise'den oluşan yeni jürisiyle çekimlerine başlanan O Ses Türkiye'den ilk kare geldi. Murat Boz, Beyazıt Öztürk'le birlikte jüri koltuğunda çekilen bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Boz'un gönderisi bir saat içinde 100 binden fazla beğeni aldı.





