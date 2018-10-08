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O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı ile Oğuzhan Koç'un güldüren Amerika anısı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 02:36 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yeni bölüme yeni filmleri Yol Arkadaşım 2 ile gündemde olan Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak konuk oldu. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'ye ziyarete gelen Oğuzhan Koç ile Amerika'da yaşadığı güldüren olayı anlattı.

O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı ile Oğuzhan Koç'un güldüren Amerika anısı!

O Ses Türkiye yarışmasının 7 Ekim Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümüne Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak konuk oldu. Başrollerinde oynadıkları yeni filmleri Yol Arkadaşım 2'nin tanıtımı yapan ikili, esprileriyle de programa damga vurdu. Acun Ilıcalı, ise Oğuzhan Koç'la Amerika'da yaşadıkları bir anıyı anlattı. Oğuzhan Koç'u Amerika'da ıssız bir şehire götürdüğünü söyleyen Ilıcalı, 'Şehirde bizden başka kimse yoktu' dedi.

Olayı devamı anlatan Oğuzhan Koç ise, 'Acun ağabeyin bir toplantısı vardı. Ben de yemek yiyecek bir yer arıyordum. Açık tek bir yer vardı. Bir masada Acun ağabey toplantı yaptı. Ben de diğer masada onu tanımıyormuş gibi yemek yedim' dedi.

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oğuzhan koç o ses türkiye Acun Ilıcalı Amerika ibrahim büyükak

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