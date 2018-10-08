O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı ile Oğuzhan Koç'un güldüren Amerika anısı!

O Ses Türkiye yarışmasının 7 Ekim Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümüne Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak konuk oldu. Başrollerinde oynadıkları yeni filmleri Yol Arkadaşım 2'nin tanıtımı yapan ikili, esprileriyle de programa damga vurdu. Acun Ilıcalı, ise Oğuzhan Koç'la Amerika'da yaşadıkları bir anıyı anlattı. Oğuzhan Koç'u Amerika'da ıssız bir şehire götürdüğünü söyleyen Ilıcalı, 'Şehirde bizden başka kimse yoktu' dedi.

Olayı devamı anlatan Oğuzhan Koç ise, 'Acun ağabeyin bir toplantısı vardı. Ben de yemek yiyecek bir yer arıyordum. Açık tek bir yer vardı. Bir masada Acun ağabey toplantı yaptı. Ben de diğer masada onu tanımıyormuş gibi yemek yedim' dedi.

