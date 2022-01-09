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O Ses Türkiye'de hangi yarışmacılar çeyrek finale çıktı? Çapraz düelloyu kimler kazandı?

09.01.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jüri koltuğunda Oğuzhan Koç, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in yer aldığı O Ses Türkiye'de sonlara gelindi. Neredeyse bir sezonu daha geride bırakan O Ses Türkiye'de yarışmacılar üst tura çıkmak için elinden geleni yapıyor. Peki O Ses Türkiye'de hangi yarışmacılar çeyrek finale çıktı? Çapraz düelloyu kimler kazandı?

O Ses Türkiye'de hangi yarışmacılar çeyrek finale çıktı? Çapraz düelloyu kimler kazandı?

Yıllardır ilgiyle izlenen O Ses Türkiye bu sezon 20.00'da cumartesi akşamları ekrana geldi. 8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde birbirinden yetenekli yarışmacılar, çeyrek finale yükselmek için hünerlerini sergiliyor.

O SES TÜRKİYE'DE HANGİ YARIŞMACILAR ÇEYREK FİNALE ÇIKTI?

İşte O Ses Türkiye'de çeyrek finale kalan yarışmacılar:

Mustafa Açıkgöz - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
Bedirhan Katırcıoğlu - Murat Boz'un takımında
Ahmet Çavuş - Oğuzhan Koç'un takımında %55 oy aldı
Mert Yenihayat - Beyazıt Öztürk'ün takımında %53 oy aldı
Soraya Macit - Oğuzhan Koç'un takımında %35 oy aldı
Mehmet Necmi Arap - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
Burak Siner - Ebru Gündeş'in takımında %56 oy aldı.
Wafa Benradja - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
Sercan Erdinç - Oğuzhan Koç'un takımında %36 oy aldı

O Ses Türkiye'de hangi yarışmacılar çeyrek finale çıktı? Çapraz düelloyu kimler kazandı?

Önceki bölümlerde turu geçen isimler:

  • Semih Kandemir - Hilmi Soral
  • Şeyma Bayraktar
  • Havin Barım
  • Devrim Seyrek
  • Gürkan Bayat
  • Anastasiya Budakva
  • Selçuk Erkalaycıoğlu
  • Hakkı İlek
  • Hasan Koçak
  • Samet Özkan
  • Selin Kıdış
  • Baran Turan
  • Ulvi Gılıjou
  • Şevval Ekiz
  • Serra Kankaya
  • Oğuzhan Küçük
  • Emre Özgüngür
  • Sıla Çuhadaroğlu
  • Buket Bozbey
  • Murat Ebinç
  • Remzi Fatih Tatlıdil
  • Mehmet Necmi Arap
  • Mehmet Türker
  • Recep Ozan
  • Ecem Buse Alaçam
  • Yaşam Hancılar
  • Senay Melek Kaya
  • İsmail Yılmaz
  • Bora Kürşat Yıldırım


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TV8 O Ses Türkiye
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