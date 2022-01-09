O Ses Türkiye'de hangi yarışmacılar çeyrek finale çıktı? Çapraz düelloyu kimler kazandı?

Yıllardır ilgiyle izlenen O Ses Türkiye bu sezon 20.00'da cumartesi akşamları ekrana geldi. 8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde birbirinden yetenekli yarışmacılar, çeyrek finale yükselmek için hünerlerini sergiliyor.
İşte O Ses Türkiye'de çeyrek finale kalan yarışmacılar:
Mustafa Açıkgöz - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
Bedirhan Katırcıoğlu - Murat Boz'un takımında
Ahmet Çavuş - Oğuzhan Koç'un takımında %55 oy aldı
Mert Yenihayat - Beyazıt Öztürk'ün takımında %53 oy aldı
Soraya Macit - Oğuzhan Koç'un takımında %35 oy aldı
Mehmet Necmi Arap - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
Burak Siner - Ebru Gündeş'in takımında %56 oy aldı.
Wafa Benradja - Ebru Gündeş'in takımında %52 oy aldı.
Sercan Erdinç - Oğuzhan Koç'un takımında %36 oy aldı
Önceki bölümlerde turu geçen isimler:
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