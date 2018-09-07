O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine Seda Sayan

Tv8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüride değişikliğe gidildi.

Önce, 5 yıldır programda olan Gökhan Özoğuz, müzik çalışmaları nedeniyle ekipten ayrıldığını duyurdu.

Ardından da Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımı ile programda yer almayacağının bilgisini verdi.

Gökhan Özoğuz'un yerine ekibe şovmen Beyazıt Öztürk dahil oldu. Yıldız Tilbe'nin yerine gelecek isim ise merak konusuydu.

Hürriyet'in haberine göre jürinin yeni ismi Seda Sayan oldu. O Ses Türkiye'nin 8. sezonu eylül ayı içinde ekranlara gelecek...

