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O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine Seda Sayan

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 10:05 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye jürisinde değişiklikler sürüyor! Yıldız Tilbe'nin jüriden çıkarılmasının ardından Seda Sayan jüriye dahil oldu

O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine Seda Sayan

Tv8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüride değişikliğe gidildi.

Önce, 5 yıldır programda olan Gökhan Özoğuz, müzik çalışmaları nedeniyle ekipten ayrıldığını duyurdu.

Ardından da Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımı ile programda yer almayacağının bilgisini verdi.

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Gökhan Özoğuz'un yerine ekibe şovmen Beyazıt Öztürk dahil oldu. Yıldız Tilbe'nin yerine gelecek isim ise merak konusuydu.

Hürriyet'in haberine göre jürinin yeni ismi Seda Sayan oldu. O Ses Türkiye'nin 8. sezonu eylül ayı içinde ekranlara gelecek...

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o ses türkiye seda sayan Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
attan inip eşşeğe binmiş
ula acun ne çok boş beleş işlerle uğraşıyon şu memleket için bişiler yap üretim yap nerde magazin var sen ordasın milleti uyutmaktan başka yaptığın bişi yok uyutarak milyar dolarları cebe indiriyon
yoldan geçen birini o sandalyeye çok dua alırdın bence! Şimdiden bir seyircini kaybettin acun ılıcalı... :(
Seda mı? İzlersem ş........m
sözde müzik programı
Yıldız abla yoksa iyice izlenmez iimdi Gökhan reiZ de yok ...
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