O Ses Türkiye Havin Barım kimdir, aslen nereli? Havin Barım kaç yaşında?

Havin Barım'ın hayatı araştırılmaya başlandı. O Ses Türkiye'de yeni bölümünde performansıyla dört jüri üyesini döndürmeyi başaran Havin Barım, sesiyle büyük beğeni topladı. Peki O Ses Türkiye Havin Barım kimdir, aslen nereli?

O SES TÜRKİYE HAVİN BARIM KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılmış olan Havin Barım, 29 yaşındadır. Almanya Stuttgart'da doğup büyümüştür ve aslen Diyarbakırlı'dır. 22 yıldan beri müzik yapmaktadır. Ve şu anda da sadece müzikle hayatını geçindirmektedir.

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Havin Barım, aynı zamanda 10-11 senedir de İstanbul’da yaşamaktadır. Bağlama çalmakta olan yarışmacı, sahne aldığını, düğünlere çıktığını, profesyonel olarak müzikle uğraştığını ifade etmiştir.

Havin Barım, yarışmaya hem babam hem dedem hem arkadaşım dediği dedesi ile birlikte gelmiştir. Havin Barım’ı babası on beş aylıkken terk etmiştir. Babası onu kız olduğu için istememiş. Annesi ise onu dünyaya getirdiği zaman henüz 14 yaşındaymış. Barım'ın dedesi, sonrasında sahip çıktığı yarışmacının 7 yaşında saz kursuna, 13 yaşında iken folklara gittiğini söylemiştir. 13 yaşında İstanbul’a gelmişlerdir ve o yaşından beri müzikle uğraşmaktadır.

Havin Barım, Instagram'da "havinnet" kullanıcı adıyla yer almakta. Sevilen ismin şu an için 102 bin takipçisi bulunmakta.

