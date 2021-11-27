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O Ses Türkiye'de, MasterChef Türkiye sürprizi! Büyük ödülü kazanan sahibi Tahsin oldu

27.11.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin yarışmacıları, bu sefer mutfak tezgahında değil O Ses Türkiye sahnesinde hünerlerini sergiledi. Tek tek sahneye çıkarak sevdikleri şarkıları söyleyen yarışmacılardan 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi de Tahsin oldu.

O Ses Türkiye'de, MasterChef Türkiye sürprizi! Büyük ödülü kazanan sahibi Tahsin oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacıları, aynı kanalda yayınlanan O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi. Eğlenceli anların yaşandığı gecede, yarışmacılar bir de horon tepki.

50 BİN TL'NİN SAHİBİ OLDU

Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye sahnesine çıkan yarışmacılar, şarkılarını söyleyerek en yüksek puanı almaya çalıştı. Tahsin, Safanur, Pelin, Hasan, Eren, Burcu, Mert, Araz, Dilara, Sergen ve Görkem'in performanslarının ardından en yüksek puanı alarak birinci olan Tahsin oldu. Kazanan isim 50 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Performanslarıyla dikkat çeken yarışmacılar, eğlenceli diyalogları ve yarışmanın sonunda horon performanslarıyla eğlenceli anlar yaşattı.

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Tahsin

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O Ses Türkiye
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