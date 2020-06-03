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O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyesi Murat Dalkılıç mı olacak? Ünlü şarkıcıdan dikkat çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 01:31 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye jürisinde değişiklik yapılacağını açıklamıştı. Acun'un sözlerinden sonra O SEs Türkiye'nin yeni jüri üyelerinin kimler olacağı merak konusu oldu. Seda Sayan'ın da ayrıldığını açıklamasının ardından Twitter'da ‘O Ses jüri Murat Dalkılıç' başlıklı etiket açıldı. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç da O Ses Türkiye’nin yeni jürisi olacağının sinyalini verdi.

O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyesi Murat Dalkılıç mı olacak? Ünlü şarkıcıdan dikkat çeken paylaşım

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın O Ses Türkiye yarışmasının jurisinden ayrılmasını duyurmasının ardından sosyal medyada yeni jürinin şarkıcı Murat Dalkılıç olacağı tartışmaları başladı. Murat Dalkılıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı yorum da iddiaları güçlendirdi.

Seda Sayan'ın ayrılığını duyurmasının ardından Twitter'da ‘O Ses jüri Murat Dalkılıç’ başlıklı etiket açıldı. Etikete binlerce yorum gelmesinin ve konunun en çok bahsedilenler listesine girmesinden sonra Dalkılıç hesabından "Vay, teşekkür ederim hepinize, ne tatlısınız. Neden olmasın?" diye yazdı. O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın ardından bir jüri üyesinin daha değişmesi bekleniyor.

murat

Acun'un açıklamalarının ardından Murat Boz ve Hadise ise O Ses Türkiye'de çekilen fotoğraflarını paylaşmaları dikkat çekmişti.

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Yıllardır O Ses Türkiye yarışmasının vazgeçilmez iki jürisinin yaptıkları paylaşımlar, ikilinin yeni sezonda olmayacağını düşündürdü.

hadise

Ancak Hadise'nin jüride yer almaya devam edeceği, Murat Boz'un ise ayrılan 2. isim olacağı iddia edildi. O Ses Türkiye jürisinde Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise yer alıyordu.

oses


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