O Ses Türkiye Semih Kandemir - Hilmi Soral kimdir? Semih Kandemir - Hilmi Soral kaç yaşında?

16 Ekim 2021 Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında Semih Kandemir ile Hilmi Soral fırtınası esti. Performanslarıyla güne damga vuran yarışmacılar arasına giren Semih Kandemir ile Hilmi Soral bir üst tura geçti. İşte Semih Kandemir ile Hilmi Soral hakkında merak edilenler...

SEMİR KANDEMİR İLE HİLMİ SORAL KİMDİR?

Semih Kandemir ile Hilmi Soral O Ses Türkiye yarışmasına Bursa'dan katıldı. Semih Kandemir 35, Hilmi Soral 70 yaşında. İkili, 2016'dan beri Bursa ve çevre illerde sahne alıyor. Semih Kandemir, Hilmi Soral’ın tam müziği bıraktım dediği an tanıştıklarını ifade etti. Hilmi Soral, emekli olduğunu ve müziği bıraktığını söyledi. Bu sırada Semih Kandemir, bunu duyunca teklif götürmüş ve ardından ikili yoluna devam etmiş.

Semih Kandemir ile Hilmi Soral O Ses Türkiye'de "Ya Evde Yoksan" isimli şarkıyı seslendirdi. Bunun ardından ikili, yollarına Beyazıt Öztürk ile devam etme kararı aldı.



