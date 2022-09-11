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O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı sarı mini elbisesiyle hayran bıraktı!

11.09.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programı ile dikkat çeken Saadet Özsırkıntı, son zamanlarda iddialı sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı sarı mini elbisesiyle hayran bıraktı!

Saadet Özsırkıntı, iddialı sosyal medya pozlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. İddialı pozlarını peş peşe yayınlamaya devam eden Özsırkıntı, son pozuyla kendisine hayran bıraktı.

MİNİ ELBİSELİ POZ

Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle poz verdi.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı sarı mini elbisesiyle hayran bıraktı!

Sosyal medya hesabından paylaştığı o pozu, takipçilerinden tam not aldı.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı sarı mini elbisesiyle hayran bıraktı!

Özsırkıntı'nın Instagram hesabında 328 bin takipçisi bulunuyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı sarı mini elbisesiyle hayran bıraktı!

1990 Adana doğumlu Özsırkıntı 32 yaşındadır.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı sarı mini elbisesiyle hayran bıraktı!

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle ön plana çıkıyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı sarı mini elbisesiyle hayran bıraktı!

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı sarı mini elbisesiyle hayran bıraktı!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı sarı mini elbisesiyle hayran bıraktı!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı sarı mini elbisesiyle hayran bıraktı!

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O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı sosyal medya yaşında
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