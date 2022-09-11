O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı sarı mini elbisesiyle hayran bıraktı!

Saadet Özsırkıntı, iddialı sosyal medya pozlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. İddialı pozlarını peş peşe yayınlamaya devam eden Özsırkıntı, son pozuyla kendisine hayran bıraktı.
Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle poz verdi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı o pozu, takipçilerinden tam not aldı.
Özsırkıntı'nın Instagram hesabında 328 bin takipçisi bulunuyor.
1990 Adana doğumlu Özsırkıntı 32 yaşındadır.
Güzelliği ve düzgün fiziğiyle ön plana çıkıyor.
İşte sosyal medya pozlarından bazıları...
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