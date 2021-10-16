O Ses Türkiye yarışmacısı Doğan Cem Özdemir kimdir? Doğan Cem Özdemir kaç yaşında ve nereli?

Doğan Cem Özdemir, 16 Ekim akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacılardan biri oldu. Sesi ile jürileri etkilemeyi başaran Doğan Cem Özdemir ilk turu geçmeyi başardı. Özdemir, İstanbul Üniversitesi Konservatuarında Opera bölümünde okuyor. İşte merak edilenler...

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI DOĞAN CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Konservatuarında Opera bölümünde eğitim gören Doğan Cem Özdemir 24 yaşında. Aslen Zonguldaklı olan Özdemir İstanbul'da yaşamaya üniversiteyi kazanmakla başladı. Doğan Cem Özdemir, operada insanların sesini duyunca şaşırdıklarını ifade etti. Özdemir, sesini duyan kişilerin bir erkekten soprano gibi bir ses çıkmasına inanmadıklarını belirtti.

16 Ekim akşamı ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde "Yalnız" şarkısını seslendiren Doğan Cem Özdemir performansıyla bütün jüri üyelerini döndürdü. Özdemir, Oğuzhan Koç'un takımında devam etmeye karar verdi.



