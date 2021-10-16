MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye yarışmacısı Doğan Cem Özdemir kimdir? Doğan Cem Özdemir kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye yarışmacısı Doğan Cem Özdemir kimdir? Doğan Cem Özdemir kaç yaşında ve nereli?

16.10.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğan Cem Özdemir, yıllardır ilgi ile izlenen O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden biridir. Doğan Cem Özdemir başarılı performansıyla O Ses Türkiye jürileri Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı. İşte detaylar...

O Ses Türkiye yarışmacısı Doğan Cem Özdemir kimdir? Doğan Cem Özdemir kaç yaşında ve nereli?

Doğan Cem Özdemir, 16 Ekim akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacılardan biri oldu. Sesi ile jürileri etkilemeyi başaran Doğan Cem Özdemir ilk turu geçmeyi başardı. Özdemir, İstanbul Üniversitesi Konservatuarında Opera bölümünde okuyor. İşte merak edilenler...

O Ses Türkiye yarışmacısı Doğan Cem Özdemir kimdir? Doğan Cem Özdemir kaç yaşında ve nereli?

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI DOĞAN CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Konservatuarında Opera bölümünde eğitim gören Doğan Cem Özdemir 24 yaşında. Aslen Zonguldaklı olan Özdemir İstanbul'da yaşamaya üniversiteyi kazanmakla başladı. Doğan Cem Özdemir, operada insanların sesini duyunca şaşırdıklarını ifade etti. Özdemir, sesini duyan kişilerin bir erkekten soprano gibi bir ses çıkmasına inanmadıklarını belirtti.

16 Ekim akşamı ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde "Yalnız" şarkısını seslendiren Doğan Cem Özdemir performansıyla bütün jüri üyelerini döndürdü. Özdemir, Oğuzhan Koç'un takımında devam etmeye karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"
PARTNERSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtıSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtı
Ece Seçkin, sahneye sütyensiz çıktıEce Seçkin, sahneye sütyensiz çıktı
Anahtar Kelimeler:
TV8 O Ses Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.