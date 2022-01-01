MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye'ye katılan Perihan Savaş'tan 30 yıl sonra bir ilk! Stüdyo ayağa kalkıp alkışladı

O Ses Türkiye'ye katılan Perihan Savaş'tan 30 yıl sonra bir ilk! Stüdyo ayağa kalkıp alkışladı

01.01.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye yılbaşı özel yayınına yine birbirinden özel isimler konuk oldu. Ekranların sevilen oyuncuları başarılı performanslarıyla jüriyi hayran bıraktı. 30 yıl sonra ilk kez sahnede şarkı söyleyen Perihan Savaş kendine hayran bıraktı. stüdyodakiler ayakta alkışladı.

O Ses Türkiye'ye katılan Perihan Savaş'tan 30 yıl sonra bir ilk! Stüdyo ayağa kalkıp alkışladı

Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un jürisinde yer aldığı O Ses Türkiye yılbaşı özelde yine müzik şöleni yaşandı. Yayına konuk olan oyuncular seslendirdikleri şarkılarla ve sahne şovlarıyla tam not aldı. Sahneye çıkanlar arasında en dikkat çeken isim ise şüphesiz Yeşilçam'ın yıldızı Perihan Savaş oldu.

rfgvcrdfrdfv

"30 YILDIR SAHNEDE ŞARKI SÖYLEMİYORDUM"

Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında sergilediği performansla jüriyi ve ekran başındaki herkesi etkiledi. 30 yıldır sahnede şarkı söylemediğini ifade eden Savaş'ın Murat Boz ile yaşadığı diyalog ise herkesi gülümsetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izlediİbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izledi
Yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldıYürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı
İbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izlediİbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izledi
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Perihan Savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Yeni yılın ilk dakikalarında kahreden haber: 7 kişiden kurtulan olmadı

Yeni yılın ilk dakikalarında kahreden haber: 7 kişiden kurtulan olmadı

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.