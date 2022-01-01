O Ses Türkiye'ye katılan Perihan Savaş'tan 30 yıl sonra bir ilk! Stüdyo ayağa kalkıp alkışladı

Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un jürisinde yer aldığı O Ses Türkiye yılbaşı özelde yine müzik şöleni yaşandı. Yayına konuk olan oyuncular seslendirdikleri şarkılarla ve sahne şovlarıyla tam not aldı. Sahneye çıkanlar arasında en dikkat çeken isim ise şüphesiz Yeşilçam'ın yıldızı Perihan Savaş oldu.

"30 YILDIR SAHNEDE ŞARKI SÖYLEMİYORDUM"

Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında sergilediği performansla jüriyi ve ekran başındaki herkesi etkiledi. 30 yıldır sahnede şarkı söylemediğini ifade eden Savaş'ın Murat Boz ile yaşadığı diyalog ise herkesi gülümsetti.

