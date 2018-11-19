O Ses Türkiye'ye yarışmacı Alican Duyar'ın yakını damga vurdu! Jüriyi kahkahaya boğdu!

Acun Ilıcalı'nun sunduğu, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'nin 18 Kasım Pazar akşamı yayınlanan 14. yeni bölümünde sazıyla sahneye çıkan Alican Duyar, Ervah-ı Ezelden isimli eseri seslendirdi. O Ses Türkiye yarışmasına İstanbul'dan katılan 23 yaşındaki Alican Duyar, sergilediği performansla Seda Sayan'ın ve Murat Boz'un beğenisini kazandı.

Performans sonrası stüdyoda bekleyen Alican Duyar'ın arkadaşı Oğuz'a mikrofon uzatıldı. Oğuz, yaptığı açıklamalar ve yorumlarla O Ses Türkiye'ye renk kattı. Ayrıca Murat Boz'un kendisine yönettiği soruları cevaplayan Oğuz, sempatik tavırlarıyla herkesi güldürdü,

Karar aşamasına gelindiğinde ise Alican Duyar, O Ses Türkiye'ye Murat Boz'un takımına dahil oldu.



