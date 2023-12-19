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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Jüride büyük değişiklik! Acun Ilıcalı yerine...

19.12.2023 12:39 | Son Güncelleme:
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TV8’in O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak. Son olarak hem jüri koltuğunda oturacak olan isimler hem de sahne alacak isimler netleşti.

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında hangi ünlü isimlerin yarışacağı büyük merak konusu.

O Ses Türkiye 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yılbaşı gecesi Beyaz Show’u yapma fikrinden vazgeçen Beyaz, bir sürpriz yapacak ve Acun Ilıcalı’nın yerine fenomen yarışmayı sunacak. Acun Ilıcalı da Beyaz’ın yerine jüri koltuğunda oturacak. Jüride Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak.

O Ses Türkiye ACUN

27 Aralık’ta O Ses Maltepe Stüdyosu’nda çekilecek yarışmaya renk katacak ünlüler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti’nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.

20 ve 26 Aralık’ta yarışmacılar Tarık Sezer ve Orkestrası’yla ses provası yapacak.

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