O Ses Türkiye Yunus Emre Çelik kimdir? Yunus Emre Çelik kaç yaşında ve nereli?

Yunus Emre Çelik, "Kurşuni Renkler" şarkısını seslendirmiş ve performansıyla 3 jüriyi döndürmeyi başarmıştı. O Ses Türkiye'de yoluna Oğuzhan Koç ile devam etme kararı alan Yunus Emre Çelik finale yükseldi. Çelik, Instagram'da, 'yeceliik' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

O SES TÜRKİYE YUNUS EMRE ÇELİK KİMDİR?

O Ses Türkiye programına 2021’e katılan Yunus Emre Çelik, 21 yaşındadır. Yunus Emre Çelik, 10 sene evvel Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmış. Jürilerden 3 evet alan Çelik, finale kadar yükselmiş ve yarışmada beşinci olmuş.

20 Ocak akşamında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında finale yükseldi. Çelik'in finaldeki performansı merakla bekleniyor.



