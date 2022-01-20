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O Ses Türkiye Yunus Emre Çelik kimdir? Yunus Emre Çelik kaç yaşında ve nereli?

20.01.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sesiyle dinleyenleri etkileyen Yunus Emre Çelik, finale adını yazdıran yarışmacılardan biri oldu. O Ses Türkiye finali 21 Ocak Cuma akşamı gerçekleşecek. Yunus Emre Çelik'in hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki O Ses Türkiye Yunus Emre Çelik kimdir? Yunus Emre Çelik kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye Yunus Emre Çelik kimdir? Yunus Emre Çelik kaç yaşında ve nereli?

Yunus Emre Çelik, "Kurşuni Renkler" şarkısını seslendirmiş ve performansıyla 3 jüriyi döndürmeyi başarmıştı. O Ses Türkiye'de yoluna Oğuzhan Koç ile devam etme kararı alan Yunus Emre Çelik finale yükseldi. Çelik, Instagram'da, 'yeceliik' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

O Ses Türkiye yarışmacısı Yunus Emre Çelik kimdir? Yunus Emre Çelik kaç yaşında ve nereli?

O SES TÜRKİYE YUNUS EMRE ÇELİK KİMDİR?

O Ses Türkiye programına 2021’e katılan Yunus Emre Çelik, 21 yaşındadır. Yunus Emre Çelik, 10 sene evvel Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmış. Jürilerden 3 evet alan Çelik, finale kadar yükselmiş ve yarışmada beşinci olmuş.

20 Ocak akşamında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında finale yükseldi. Çelik'in finaldeki performansı merakla bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 O Ses Türkiye
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