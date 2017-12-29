O Ses'de sürpriz isim: Acun'un kızı şarkı söyledi

Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı'nın küçük kızı Leyla, Athena "Arsız Gönül şarkısını arkadaşlarıyla birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için seslendirdi. Leyla, şarkıyı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e armağan etti.

OĞULCAN ENGİN İLE LEYLA AKRAN

Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı'nın küçük kızı Leyla, Athena "Arsız Gönül şarkısını arkadaşlarıyla birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için seslendirdi. Leyla, şarkıyı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e armağan etti. Acun Ilıcalı, kızını "Şarkıya haftalardır çalıştılar" diyerek sahneye davet etti. Ama sonradan Leyla'nın ve arkadaşlarının sahneye spontane bir şekilde çıktığını söyledi. Ardından Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Kızları fazla germeyelim onlar müziğimizin geleceği". Ardından küçük Leyla "Bu şarkı Oğulcan'a" dedi tam şarkıya başlamak üzeriydi ki babası Acun Ilıcalı, söze girdi ve "Oğulcan Engin'e gidiyor bu şarkı. Sevgili Seda Sayan'nın bircik oğlu Oğulcan, Leyla ile yaşıt biliyorsunuz" diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu. Ama Leyla'nın Oğulcan Engin'i mi kast ettiği havada kaldı.

GÖKHAN'IN AĞZI AÇIK KALDI

Leyla Ilıcalı ver arkadaşları Athena grubuna ait "Arsız Gönül" şarkısını seslendirmeye başladığında ise O ses Türkiye jüri koltuğubda oturan aynı zamanda Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un ağzı açık kaldı. Leyla ve arkadaşları eğlenceli performanslarıyla jüri üyelerinden olumlu not aldı.