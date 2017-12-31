MAGAZİN

O şimdi bikini güzeli

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.12.2017 09:41 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bir zamanlar 127 kiloydu. İmkansızı başardı ve 69 kiloya düştü.

Brezilya'da yaşayan ve ülkesinin Instagram fenomenlerinden biri olan Camila Quintela, eşine az rastlanacak bir mucizeye imza attı.

Camila Quintela

1 / 10

33 yaşındaki genç kadın, geçirdiği mide küçültme operasyonundan sonra 127 kilodan 69 kiloya düştü. Genç kadının geçmişteki hali ile şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.
2 / 10

Camila Quintela'nın fazla kilolarından kurtulmaya karar vermesinin nedeni yabancı insanlardan kendisine yönelen ve hakarete varan eleştiriler. Bunların yanı sıra fazla kiloların neden olduğu sağlık sorunları da ortaya çıkınca genç kadın çareyi mide küçültme operasyonu geçirmekte buldu. 
3 / 10

Ancak sorunu bununla bitmedi. Operasyonun ardından sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya başlayan genç kadın kelimenin tam anlamıyla bir mucizeye imza attı.
4 / 10

"Nefes almakla ilgili sorunlarım vardı. Ayrıca midemle ilgili sağlık sorunlarım da bulunuyordu. Fazla kilolarımdan dolayı hareketde edemiyordum" diye anlatıyor o günleri.
5 / 10

Bunlara ek olarak giyecek kıyafet bulamamakta da zorlanan genç kadın çareyi operasyon geçirmekte buldu.
6 / 10

Ancak bundan sonra da daha düzenli ve sağlıklı bir hayat sürmeye başladı.
7 / 10

Şimdi görüntüsünü korumak için protein, sebze, meyve ağırlıklı bir diyet uyguluyor ve düzenli olarak spor yapıyor. Camila Quintela, kendisi gibi mide küçültme operasyonu geçirenler arasında düzenlenen bir güzellik yarışmasında da kraçelik tacı giydi.
8 / 10

9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Camila Quintela bikini güzeli

En Çok Okunan Haberler

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

Oğluna milyonluk villa aldı

Oğluna milyonluk villa aldı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlarııı böylee notive edip gazıı veriyorsunuz 2-3 sene sınrada bunalıma giriyorlar insanların duygularınla oynamayın
Diğer Haberler
Kocası 9 yıl boyunca aldattığını itiraf etmişti! Bakın ne yaptı

Kocası 9 yıl boyunca aldattığını itiraf etmişti! Bakın ne yaptı

Paris Hilton evini gece kulübüne çevirdi

Paris Hilton evini gece kulübüne çevirdi

Yemekler Adriana'dan!

Yemekler Adriana'dan!

2017’nin dikkat çeken 10 güzellik yıldızı

2017’nin dikkat çeken 10 güzellik yıldızı

Avuç içi kadar mutluluk!

Avuç içi kadar mutluluk!

Umursamadılar!

Umursamadılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.