O şimdi bikini güzeli

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.12.2017 09:41 |6 saat önce

Bir zamanlar 127 kiloydu. İmkansızı başardı ve 69 kiloya düştü.

Brezilya'da yaşayan ve ülkesinin Instagram fenomenlerinden biri olan Camila Quintela, eşine az rastlanacak bir mucizeye imza attı.

Camila Quintela

1 / 10 33 yaşındaki genç kadın, geçirdiği mide küçültme operasyonundan sonra 127 kilodan 69 kiloya düştü. Genç kadının geçmişteki hali ile şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.

2 / 10 Camila Quintela'nın fazla kilolarından kurtulmaya karar vermesinin nedeni yabancı insanlardan kendisine yönelen ve hakarete varan eleştiriler. Bunların yanı sıra fazla kiloların neden olduğu sağlık sorunları da ortaya çıkınca genç kadın çareyi mide küçültme operasyonu geçirmekte buldu.

3 / 10 Ancak sorunu bununla bitmedi. Operasyonun ardından sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya başlayan genç kadın kelimenin tam anlamıyla bir mucizeye imza attı.

4 / 10 "Nefes almakla ilgili sorunlarım vardı. Ayrıca midemle ilgili sağlık sorunlarım da bulunuyordu. Fazla kilolarımdan dolayı hareketde edemiyordum" diye anlatıyor o günleri.

5 / 10 Bunlara ek olarak giyecek kıyafet bulamamakta da zorlanan genç kadın çareyi operasyon geçirmekte buldu.

6 / 10 Ancak bundan sonra da daha düzenli ve sağlıklı bir hayat sürmeye başladı.

7 / 10 Şimdi görüntüsünü korumak için protein, sebze, meyve ağırlıklı bir diyet uyguluyor ve düzenli olarak spor yapıyor. Camila Quintela, kendisi gibi mide küçültme operasyonu geçirenler arasında düzenlenen bir güzellik yarışmasında da kraçelik tacı giydi.

8 / 10

9 / 10