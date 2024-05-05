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  4. Kahkahaya boğan kaza! Trafikte motosikletliye çarpan kişi bakın kim çıktı

Kahkahaya boğan kaza! Trafikte motosikletliye çarpan kişi bakın kim çıktı

05.05.2024 11:30
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Kabataş’ta bir araç sürücüsü, önünde motosikletle ilerleyen gence arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?” diyerek yaşananları anlattı. Bu cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu anlar kameraya yansıdı. İşte o görüntüler...

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.

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ANNESİNİN ÇARPTIĞINI DUYUNCA KAHKAHAYA BOĞULDU

Yardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
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