O sözü Güner Ümit'i bitirdi! Bir daha ekrana çıkamadı

90'lı yıllarda Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Turnike'nin sunucusu Güner Ümit, canlı yayında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" dedi ve Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle ekranlara veda etti. Hatta o dönem çalıştığı kanalın önünde de insanlar tarafından protesto edildi. Ümit kötü bir niyetinin olmadığını söyledi, Alevi vatandaşlardan özür diledi ama bir daha eski günlerine dönemedi. 2017 yılında verdiği röportajda artık sade bir hayat yaşadığını söyledi. ”Beni artık insanlar yok saysın, hiç Güner Ümit diye biri yaşamamış saysınlar. Güner Ümit diye biri yok.” ”Kırgın mıyım? Yaşadıklarımdan çok kırgınım. Kimsenin beni hatırlamasını, benden söz etmesini istemiyorum. Yeniden gündeme gelmeyi aklımdan bile geçirmiyorum.” ”Emekli oldum’ demeyi kendime yakıştıramıyorum ama ben artık işimden, gücümden emekli oldum. Çok sade ve hatırlanmayacağım bir hayat seçtim, geçmişi kapadım.”

”Bir zamanlar çok şöhretli çok başarılı olmuş olabilirim, ama yerimi artık başkalarına bıraktım. Eskiden ben çok alkışlanırdım ama bunun yerine şimdi yenileri ben seyredip alkışlıyorum.” diye konuştu. İŞTE GÜNER ÜMİT'İN SON HALİ...

Canlı yayında unutulmayan skandallar

Canlı yayında öyle anlar yaşanıyor ki, izleyenlerin kanı donuyor!

Türkiye'yi ayağa kaldırdı Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı kendisine yapılan şakayı “Kusturmalı Boşnak Sa..su” diyerek niteledi. Kütahyalı’nın bu sözleri ardından tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Kütahyalı bu skandal gafın ardından Beyaz TV ve Sabah Gazetesi'nden kovuldu.

Leyla Alaton öyle bir söz söyledi ki, stüdyo buz kesti! Ünlü iş kadını Leyla Alaton, dün katıldığı bir TV programında sarf ettiği sözlerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Alaton, iş dünyasında kadınların yer edinebilmek için erkeksileştiği yönündeki sava karşı çıkarak, "Çünkü, asıl t...ak kadınlarda da ondan. Çok daha cesur olan kadınlar" dedi.

Canlı yayında unutulmayan skandallar İşte yerli ve yabancı ünlülerin televizyon izleyicilerini şoke ettikleri canlı yayın skandalları...

UÇUYORUM DEDİ HAVALANAMADI Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın programı geçtiğimiz sezonlarda oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü iddia eden Sadri Yıldız, bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Ceyhan soğuk kanlılığını korurken, Yıldız, stüdyodan dışarıya çıkartıldı.

OĞLUNA DA...' Sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in yaptığı Çarkıfelek programı da televizyonda yaşanan canlı yayın skandallarından nasibini aldı. İzleyenleri şoke eden olay Erbil'in kendisinden araba isteyen yarışmacıya küfretmesiydi. Erbil olayı şöyle anlattı: "O dönemde yalvarmalar had safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış, arabayı istiyor. 'Ne olur Mehmet Ali Bey, oğlum da yeni ehliyet aldı' diyor. Yalvardıkça yalvarıyor, kadın yarışmaya devam ederken ben kulise üstümü değiştirmeye gittim o sırada Oğluna da... diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. Şok oldum 'anaaa' dedim... Onu da duydum! Artık yapacak bir şey kalmamıştı...' Son 24 saatte ne oldu (05.08.2017) Son 24 saatte ne oldu?... canlı yayın , ünlüler , skandal

KAFASINDA BARDAK KIRDI Benimle Evlenir misin?" programıyla adını duyuran Caner, katıldığı televizyon programına Tülin'in telefonla bağlanması üzerine cinnet getirdi. Bir anda kendisini kaybeden Caner, masada duran su bardağını kafasına vurarak parçaladı.

SEVDA'DAN HANDE'YE TOKAT Cem Davran ile Hande Ataizi'nin sunduğu ‘İki Kere Kiki' adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk oldu. Programda, Arto'nunda kışkırtmasıyla hararetli anlar yaşandı ve Ataizi ile Demirel arasında söz düellosu başladı. Ataizi, ‘‘Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı'' deyince, Demirel de, ‘‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun o...pu, ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı'' diyerek Hande Ataizi'ne tokat attı.

İBO ŞOV'DA SKANDAL Uzun yıllardır ekranlara gelen İbo Şov geçtiğimiz sezon bir skandala sahne oldu. Programda kavga konuk sanatçı Yıldız Tilbe’nin “Kandıramazsın Beni” adlı şarkısını söylerken Tatlıses’in şarkıyı yarıda kesmek istemesiyle başladı.

İBO ŞOV'DA SKANDAL Tilbe, Tatlıses'in tüm engelleme çalışmalarına rağmen şarkısını tamamladı. Araya giren reklamların ardından Tatlıses, konuğu Yıldız Tilbe’nin kendisine saygısızlık söyledi. Hararetli tartışmalardan sonra Tilbe programı terketti ve İbo Şov ekranlardan kaldırıldı.

SERAY SEVER'E TACİZ "Seray Sever ve Erkekler" adlı programın çekimlerinde ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, Seray Sever'e ilginç bir sürpriz yaptı.

SERAY SEVER'E TACİZ Sohbet sırasında Sever'in, "Beni hiç kimse ellemedi" sözleri üzerine ayağa kalkan Poyrazoğlu, "İnsan yaşamadığı şeyleri yaşamalı" diyerek Sever'i hiç beklemediği bir anda taciz etti.

GÜNER ÜMİT İŞİNDEN OLDU Güner Ümit, 1995’te, sunuculuğunu yaptığı Turnike programında, ‘Mum söndü yapıyorlar’ cümlesini kullanınca büyük tepki çekmiş, TV binası taşlanmış, Ümit görevi bırakarak uzun süre meslekten uzak kalmıştı.Ümit, Alevi cemaatinden özür dilese de bir daha eski şaşaalı günlerine dönemedi.

Güner Ümit, 2010 yılında yaptığı röportajda" "O konuda iki yıl hapis istemiyle yargılandım sonra beraat ettim. Çünkü bir suçun oluşabilmesi için bir kasıt olması gerekiyor. Zaten halkın vicdanlarda da böyle bir mahkûmiyetim olmadı. Allah kimsenin başına vermesin. En çok o talihsizliğe uğrayan insanı yaralıyor. Onun izi geçmiyor. Artık televizyonculuk defterini kapattım. Bir nevi kendimi emekliye ayrıldım. Sigortadan emekli maaşımla geçiniyorum. Karı koca emekliyiz evde oturuyoruz. Her şeyin bir sonu var. Zamanı gelince çekilmesini de bilmek gerekiyor. Bizimkisi zamansız talihsiz oldu ama ne yapalım kader." dedi.

'BEN SAKSI DEĞİLİM' Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışma programında jüri üyeliği yapan Erol Büyükburç, program sunucusu Behzat Uygur'un kendisine söz hakkı vermemesi üzerine sinirlendi. Usta sanatçı, " Ben burada saksı değilim, bana da söz hakkı vereceksin, ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçısıyım, en çok bana söz hakkı vereceksin" diyerek tepkisini dile getirdi. Behzat Uygur ise olay karşısında 'Siz benim büyüğümsünüz, susuyorum' demekle yetindi.

BANU ALKAN'A TOKAT Sabah programına konuk olan Banu Alkan ve uzatmalı sevgilisi Murat Taşdemir arasında yaşanan olay tv dünyasının unutulmaz anları arasında yerini aldı. Taşdemir, kendisine yastıkla vuran Banu Alkan'a tokat attı. Bir anda soğuk rüzgarlar esen programda olay, sunucunun araya girmesiyle son buldu.

ATA'DAN BÜYÜK GAF Beyaz Show'a konuk olan şovmen Ata Demirer, canlı yayına telefonla bağlanan bir genç kızın "Kız arkadaşınız var mı" sorusunu yanıtlarken gaf yaptı. Genç kız, Demirer'e "Eğer yoksa" deyince, şovmen hemen atılıp "Verecen mi?" dedi ve stüdyoda buz gibi bir hava esti. Demirer, hatasını anladığında ise iş işten geçmişti.

CANLI YAYINDA KAVGA 'Mesut Yar'la Tuhaf Şeyler' isimli programa konuk olan Rapçi Fuat ile 'Boys Anılar' üyeleri arasında canlı yayında kavga çıktı. Rapçi Fuat şarkı söylerken sahneye atlayan Boys Anılar grubunun solisti, Fuat'a yumruk attı ve bir anda sahne karıştı ve canlı yayın kesildi. Verilen aranın ardından Boys Anılar grubu stüdyo dışına çıkartıldı.

TARKAN'IN ÇİŞ POLEMİĞİ Tarkan, Şöhretin ilk yıllarında bir canlı yayın sırasında kendisiyle röportaj yapmak isteyen Savaş Ay’ın yanından ‘Çişim geldi’ diyerek uzaklaşmıştı. Sonradan bu söz yüzünden Tarkan’ın başı çok ağrıdı, hatta müzik hayatına nokta koyup Almanya’ya yerleşeceğini açıkladı.

OSCAR TÖRENİNDE ÖPÜCÜK ŞOKU Angelina Jolie, oyunculuğu ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki yararlı çalışmaları bir yana, skandallarıyla da tanınan bir yıldız... “Girl, Interrupted” adlı filmdeki oyunuyla “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dalında Oscar kazanan yıldız, ödülünü almaya erkek kardeşi James ile birlikte çıktı. Teşekkür konuşmasını yapan Jolie ile kardeşi, milyonların gözü önünde dudak dudağa öpüştü. Jolie, bunların üzerine bir de “Görüyorsunuz kardeşimle aşk yaşıyorum” diyerek tuz biber ekti.

"VÜCUDUMU BEĞENDİNİZ Mİ?" Anna Nicole Smith, Amerikan Müzik Ödülleri Töreni’nde: Şöhret oluşunu bile 89 yaşındaki milyarder eşiyle evliliğine borçlu olan Smith, Kanye West’i takdim etmek amacıyla çıktığı sahnede skandala yol açtı. Aşırı alkollü Smith, kollarını havaya kaldırarak podyuma çıktı.

"VÜCUDUMU BEĞENDİNİZ Mİ?" Zayıfladığını göstermek için öne doğru eğilen ve bu sırada göğüsleri görünen Smith, “Vücudumu beğendiniz mi?” diye sorduğu seyircilerden herhangi bir yanıt alamadı, çünkü salondakilerin de ekran başındaki milyonlar gibi şaşkınlıktan dili tutulmuştu.

EMINEM'İN BAŞINA MELEK DÜŞTÜ Görkemli bir törenle dağıtılan MTV Sinema Ödülleri gecesine yarattığı Borat karakteri ile dünya çapında ünlenen Sacha Baron Cohen damgasını vurdu.

EMINEM'İN BAŞINA MELEK DÜŞTÜ Cohen salona kalçasını açıkta bırakan tüylü bir kostümle tavandan asılarak indi ve rapçi Eminem'in üstüne düştü.

KÜFÜRBAZ GİTARİST Amerikan Müzik Ödülleri töreninde Anna Nicole Smith’inkine benzer bir skandala da “Guns’n Roses” topluluğunun gitaristi Slash ve bas gitaristi Duff McKagen imza attı. “En İyi Albüm” dalında ödül almak için sahneye gelen ikiliden Slash, teşekkür konuşmasında küfürleri ardı ardına sıralayınca sonraki yıllardaki törenlerin yayınları, uydudan ayarlanarak 5 dakika gecikmeli şekilde ekrana geldi.

FARRAH FAWCETT'DAN GARİP DAVRANIŞLAR 1970’li yıllarda “Charlie’nin Melekleri” dizisindeki “Jill Monroe” rolüyle fırtına gibi esen sarışın güzel Farrah Fawcett, 1997 yılında katıldığı David Letterman Şov’da milyonları şok etti. Aklı başından gitmiş gibi görünen Fawcett’ın bu haline bir deri bir kemik görüntüsü de eşlik etti. Ne dediğini bilemeyen sanatçı, cümle kurmakta bile zorlanınca şovu izleyenler bir dönemin efsanesinin düştüğü hale çok üzüldü.

AMERİKAN SÜPER KUPASI'NDA SKANDAL... Amerikalı sporseverlerin ilgiyle izlediği Amerikan Süper Kupası finalinin devre arasında, Janet Jackson ile Justin Timberlake sahneye çıktı. Canlı yayınlanan şovda birden göğsünü açan Jackson, bunun kaza olduğunu söylediyse de canlı yayın skandalları tarihine ismini “altın harflerle” yazdırdı. O günden sonra ABD’deki canlı yayınlar, benzer bir skandala mahal vermemek amacıyla uydudan ayarlanarak 1 dakika gecikmeli olarak ekrana getirilmeye başlandı.

BABA'YA YAKIŞMADI Temmuz 2004’te hayatını kaybeden sinema efsanesi Marlon Brando da bir başka öpücük skandalına karıştı. Larry King’in canlı olarak yayınlanan şovunda otobiyografisini tanıtmak için ekrana çıkan Brando, birden King’i dudaklarından öperek canlı yayın tarihinin en rahatsız edici olaylarından birine imza attı.