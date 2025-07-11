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O ülkede çocuk tecavüzcüsü hadım edildi! İlk kez uygulandı! Geçen yıl yasalaşmıştı

Altı yaşındaki bir çocuğa tecavüz eden sanık, cerrahi hadım cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle birlikte uygulanan hadım cezası geçtiğimiz yıl yasalaşmıştı.

O ülkede çocuk tecavüzcüsü hadım edildi! İlk kez uygulandı! Geçen yıl yasalaşmıştı

Madagaskar’da bir mahkeme, 2024 yılında altı yaşındaki bir çocuğa tecavüz ve cinayete teşebbüs suçundan yargılanan bir sanığa cerrahi hadım cezası verdi.

O ülkede çocuk tecavüzcüsü hadım edildi! İlk kez uygulandı! Geçen yıl yasalaşmıştı 1

i Imerintsiatosika’da meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Didier Razafindralambo, sanığın ağır işlerde ömür boyu hapis cezasına ve cerrahi yolla hadım edilmeye mahkûm edildiğini bildirdi.

O ülkede çocuk tecavüzcüsü hadım edildi! İlk kez uygulandı! Geçen yıl yasalaşmıştı 2

GEÇEN YIL YASALAŞMIŞTI

Cerrahi hadım cezası geçen yıl çıkarılan bir yasayla, 10 yaş ve altındaki çocuklara yönelik cinsel saldırılarda bulunan kişilere uygulanmak üzere yasal hale geldi. Hükümet, mahkemelerin çok sayıda çocuk tecavüzü davasıyla karşı karşıya kaldığını ve bu nedenle hadım etme cezasının getirildiğini açıkladı.

O ülkede çocuk tecavüzcüsü hadım edildi! İlk kez uygulandı! Geçen yıl yasalaşmıştı 3

Söz konusu karar, ada ülkesinde bu yöntemin ilk kez uygulanması anlamına geliyor. Yetkililer, cezanın caydırıcılık amacı taşıdığını ve çocuklara yönelik cinsel suçlara karşı toplumun beklentisini yansıttığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz hadım etmek
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizde de ne zaman uygulanır?
Aslında bütün ülkelerde uygulanması gerekir.çok yerinde bir karar
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