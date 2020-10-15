Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir'in pozları olay oldu

Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir son haliyle sosyal medyayı salladı. Şafak Sezer ve Oya Başar gibi isimlerin başrolünde oynadığı dizide Oben karakteriyle çok sevilen genç oyuncu paylaşımlarıyla dikkat çekti.



Bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Birsu Demir, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeyi başardı. 'Alemin Kralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir, değişimi ile şaşırttı.

14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor.



Yaz paylaşımlarıyla dikkat çeken Demir son haliyle takipçilerinden tam not aldı.



