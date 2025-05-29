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OceanGate faciasından bir tek o eşya sağlam çıkarıldı! Hiç bozulmamış şekilde bulundu

Titanik'in enkazını görmek için Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine inen OceanGate Titan denizaltısı patlamıştı. Uzun süredir süren soruşturmanın ardından yeni detaylar ortaya çıktı. ABD Sahil Güvenliği enkazdan sağlam bir şekilde çıkarılan eşyayı açıkladı.

OceanGate faciasından bir tek o eşya sağlam çıkarıldı! Hiç bozulmamış şekilde bulundu
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2023 yılında Titanik enkazını görmek için 250 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) ödeyen yolcuları taşıyan denizaltı dalıştan yalnızca 90 dakika sonra 3 bin metrenin altında infilak etmişti.

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Oceangate CEO'su Stockton Rush, İngiliz milyarder Hamish Harding, Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet, Pakistan kökenli iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Daawood'un olduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

BİR TEK O SAĞLAM KALDI

ABD Sahil Güvenliği tarafından yayımlanan yeni bir videoda, Titan'ın enkazını toparlama süreci detaylı şekilde anlatıldı. Videoda faciadan sağlam çıkarılan tek eşyanın bir mürekkep kalem olduğu ortaya çıktı. OceanGate CEO'su Stockton Rush'a ait olduğu tespit edilen bir mürekkep kalem, bozulmamış şekilde çıkarıldı.

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Sahil Güvenlik Yetkilisi, "Tüm enkaz darmadağın olmuşken o kalem sanki hiç etkilenmemiş gibiydi. Her şey kırılmıştı ama kalem hala sağlamdı" dedi. Çıkarılan eşyalardan Rush'a ait kartvizitler, Titanic temalı çıkartmalar, kıyafet parçaları ve insan kalıntıları da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
facia titanik
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