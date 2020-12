Oda başkanları, borçlanma değil reform bekliyor

“Bu ülkenin gençlerine ve kaynaklarımıza güvenelim” Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Ünverdi de IMF ve benzeri kurumlarla borçlanarak ekonomiyi düze çıkarma çabasının uzun vadede daha büyük sıkıntılar doğuracağına inandığını belirterek, “Biz Gaziantep olarak kendi gücümüze kendi kaynaklarımıza güveniyoruz. Kendi gençlerimize güveniyoruz. İHA ve SİHA üretiminde sağladığımız başarı her alanda örnek olabilir. Bu ülkenin gençlerine ve kaynaklarımıza güvenelim” diye konuştu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zıpkınkurt da gerçekleştirilecek reformların hem yerli hem yabancı yatırım sayısını artıracağını kaydetti.

“İyi bir planlamayla reformları da hızla yaparak sıkıntılarımızı giderebiliriz”

MTSO Başkanı Kızıltan ise Türkiye’nin her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebilecek güce sahip olduğunu belirterek, “Varlıklarımızı elden çıkarmadan iyi bir planlamayla reformları da hızla yaparak sıkıntılarımızı giderebiliriz” ifadelerini kullandı.

Mersin’in ekonomik yapısı ve pandemi sürecinde yürütülen faaliyetleri özetlemesi sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Kızıltan, artık tüm Türkiye’de planlı yatırımlar yapılması, kaynakların doğru kullanılmasının gerekliliğine değindi. “Bölgesel stratejik kalkınma planları yapmalıyız” diyen Kızıltan, bölgedeki illerin güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi. Kaynakların rantabl kullanılması halinde Türkiye’nin her türlü güçlüğün üstesinden geleceğine duyduğu inancı vurgulayan Kızıltan, “Kaynak gerekiyorsa da varlıklarımızı, kazanımlarımızı elden çıkarmadan kaynak bulmalıyız. Özel sektörümüz gerçekten çok çalışkan. Pandemi sürecinde özel sektörümüzün çalışkanlığı ile ayakta durduk. Özel sektöre fırsatlar verildiğinde her şeyi yapabilecek dinamik bir sanayimiz var. İçinde bulunduğumuz süreçte de gördük. Değişken üretimler yapabiliyor. Kendimiz üreterek, ülke kaynaklarını rantabl olarak doğru yerlere kullanarak hareket etmeliyiz” dedi.