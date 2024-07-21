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Ödediği kirayla gündemdeydi! Nuri Alço'dan şimdi de bu sözleriyle konuşuluyor: Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama....

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.07.2024 07:34
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço günlerdir gündemde. Ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço şimdi de açıklamalamasıyla konuşuluyor. Alço "Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama hiçbirine yan gözle bakmadım" dedi.

Ödediği kirayla gündemdeydi! Nuri Alço'dan şimdi de bu sözleriyle konuşuluyor: Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama....

3500 TL kira ödeyen Nuri Alço ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. İstanbul'un göbeğinde yaşayan ve evden çıkmak istemeyen Yeşilçam'ın yıldızı son dönemde gündemden düşmüyor.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Posta'dan Alev Gürsoy'a röportaj veren ünlü oyuncu Yeşilçam ve yeni dönem kıyaslaması yaptı.

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Gürsoy'un "Yeşilçam'da siz dünyanın en güzel kadınlarıyla oynadınız ama adınız kimseyle çıkmadı. Hiç mi yoktu kaçamaklarınız?" sorusunu yanıtlayan usta isim, "Öyle aşklar falan yoktu bizde. Film başlar, bitene kadar hepimiz arkadaş, dost olurduk" açıklamalarında bulundu.

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"YEŞİLÇAM TOPLUMA YAŞAMIYLA ÖRNEKTİ"

Şimdiki oyuncuların her dizide aşık olup, beraber yaşayıp, evlenip dizi-film bittikten sonra da ayrılmalarını eleştiren Alço devamında ise "Yeşilçam, topluma yaşamıyla da örnektir. Bu aile kavramı ve saygı hiçbir zaman bozulmadı. Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama hiçbirine yan gözle bakmadım" açıklamalarıyla da dikkat çekti.

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Bu sözler sosyal medyada da gündem oldu.

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Nuri Alço
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