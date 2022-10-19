Ödev eş anlamlısı nedir? Ödevin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ödev kelimesinin Türkçe bir kelime olduğu düşünülmektedir. Eski Türkçede "borç, görev, dua icra etmek, ifa etmek, infaz etmek" anlamına gelen "öte-" fiilinden türemiştir. Yeni Türkçe Döneminde türetildiği varsayılmaktadır. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'üne göre ödev kelimesi "yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, vecibe" anlamlarını taşır. Bu verilen anlamın yanında ödev kelimesinin "öğretmenlerin öğrencilerine, derslerini pekiştirmesi için verdiği alıştırma, ev çalışması" anlamı da vardır.

Ödev kelimesinin iki farklı anlamıyla da örnek cümleler kurmak gerekirse:

Şimdiye kadar ailesine karşı ihmal ettiği tüm ödevleri ihmal ettiği için kendisini suçlu sayıyordu.

Öğretmenin verdiği ödevleri günü gününe yapıyordu.

Ödev kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlılar farklı yazılsalar da cümle içinde aynı anlamda kullanılırlar. Ödev eş anlamlısı olan kelimeler de cümle içinde ödev yerine kullanılabilen kelimelerdir. Ancak ödevin iki farklı anlamı olduğu için cümle içinde ödevin eş anlamlısı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir. Ödev kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Vazife: Arapçadan dilimize girmiş bir kelimedir. Kişinin, yapmakla mükellef olduğu iş ya da sorumluluğu ifade eder.

Vecibe: Vazife gibi vecibe de dilimize Arapçadan giren kelimeler arasındadır. Borç anlamını karşılar. Genellikle dînî vecibe gibi tamlamalarda kullanılır.

Ödevin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ödev kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler:

Vazifelerimizin farkına varırsak bu işin herkes için daha kolay olacağı çabucak anlaşılır.

Dînî vecibelerini yerine getiren bir babaydı.

Vazifesinin ciddiliğinin bilinciyle hareket ettiği için onu terfi ettirdim.

Vecibelerinin farkında olan her aile babası gibi o da öncelikle eşine ve ailesine zaman ayırması gerektiğini biliyor ve ona göre davranıyordu.



