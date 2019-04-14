ODTÜ Rektörlüğü'nün iptal ettiği Bahar Şenliği'ne ünlü isimlerden destek!

ODTÜ'nün önemli gelenekleri arasında gösterilen Bahar Şenliği, her yıl Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenleniyor ve dört gün sürüyordu. Bu yıl ise rektörlük etkinliğin düzenlenmeyeceğini açıkladı.

ODTÜ Rektörlüğü'nden öğrencilere gönderilen yazıda, şenlik için yeni bir format önerildiğini ancak bu önerinin UGT tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Yazıda, "Söz konusu öneri, KKM (Kültür ve Kongre Merkezi) Otopark alanının saat 22:00'ye dek ve KKM salonlarının mesai saatleri içinde topluluk stantları ve etkinlikleri için kullanımı, otopark alanında Rektörlük olanakları ile kurulacak sahnede müzik topluluklarının sahne alması, Avusturya Elçiliği katkıları ile Avusturya'dan gelecek sanatçıların konseri, uluslararası öğrenci stantlarının kurulması ve kermes talebinde bulunan toplulukların hazırlayacakları yiyecek stantlarını içermektedir" denildi.

Ancak Rektörlük, bu önerinin UGT tarafından kabul edilmediğini ve bu kapsamda "şenliğin üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33. Bahar Şenliği'nin yapılamayacağını" ifade etti.