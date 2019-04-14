ODTÜ Rektörlüğü'nün iptal ettiği Bahar Şenliği'ne ünlü isimlerden destek!

ODTÜ'nün önemli gelenekleri arasında gösterilen Bahar Şenliği, her yıl Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenleniyor ve dört gün sürüyordu. Bu yıl ise rektörlük etkinliğin düzenlenmeyeceğini açıkladı.
ODTÜ Rektörlüğü'nden öğrencilere gönderilen yazıda, şenlik için yeni bir format önerildiğini ancak bu önerinin UGT tarafından kabul edilmediği belirtildi.
Yazıda, "Söz konusu öneri, KKM (Kültür ve Kongre Merkezi) Otopark alanının saat 22:00'ye dek ve KKM salonlarının mesai saatleri içinde topluluk stantları ve etkinlikleri için kullanımı, otopark alanında Rektörlük olanakları ile kurulacak sahnede müzik topluluklarının sahne alması, Avusturya Elçiliği katkıları ile Avusturya'dan gelecek sanatçıların konseri, uluslararası öğrenci stantlarının kurulması ve kermes talebinde bulunan toplulukların hazırlayacakları yiyecek stantlarını içermektedir" denildi.
Ancak Rektörlük, bu önerinin UGT tarafından kabul edilmediğini ve bu kapsamda "şenliğin üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33. Bahar Şenliği'nin yapılamayacağını" ifade etti.
Rektörlüğün öğrencilere gönderdiği yazının ardından çok sayıda sanatçı şenliğin düzenlenmesine katkıda bulunacağını belirterek, destek mesajı yollarken, #ŞenliğineSahipÇık etiketi Twitter'da birinci sıraya yükseldi.
Türkiye'nin en önemli Rock gruplarından Moğollar da ODTÜ Rektörlüğü'nün bu yanlıştan dönmesini umduklarını yazdı.
Şarkıcı Haluk Levent, ODTÜ Rektörü'ne çağrı yaparak, ses ile ışık tesisatını da yanında getirip parasız konser vermek istediğini yazdı.
Oyuncu Birce Akalay da "ODTÜ’de şenlik için imkan yoksa tabii ki biz varız. Elimizden ne geliyorsa derhal. Ne kadar önemli bir destek bu eminim çok mutlu edecektir sayın rektör beyefendiyi şüphem yok" yazdı.
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