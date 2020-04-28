Öfke filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Öfke filmi ne zaman çekildi?

Ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünde oynadığı Öfke filmi intikam ile yanıp tutuşan bir adamın hayatını anlatıyor. Peki Öfke filminin konusu ne? Öfke filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim? Paco Cabezas'ın yönettiği ve Jim Agnew ve Sean Keller tarafından yazılan 2014 Amerikan aksiyon suçu gerilim filmi. Filmde Nicolas Cage, Rachel Nichols, Peter Stormare, Danny Glover, Max Ryan, Judd Lormand ve Pasha D. Lychnikoff yer alıyor.

ÖFKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nicolas Cage'in başrolünü oynadığı bir filmde kızının intikamını alacak olan bir babanın hikayesi işleniyor. 2014 yapımlı filmde eski bir azılı suçlu olan Paul Maguire, kızının ve arkadaşlarının bir Rus mafyası tarafından öldürülmesinin üzerine adaleti kendisi sağlamak ister. Eski arkadaşlarını yanına alan Maguire planını başlatır.

ÖFKE FİLMİNİN OYUNCULAR KİMLER?

Nicolas Cage – Paul Maguire

Rachel Nichols – Vanessa Maguire

Max Ryan – Kane

Michael McGrady – Danny Doherty

Peter Stormare – Francis O'Connell

